Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России

У Евросоюза появился новый повод для введения санкций — в том числе против России. Под удар новых репрессивных мер Еврокомиссии попадут не только российские компании, но и партнеры Евросоюза, а отношения с США могут оказаться испорченными не просто надолго, а навсегда.

Эта перспектива санкционно-экономической войны в формате "Евросоюз против всего мира" связана с амбициозной программой новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет Иван Данилов в колонке для РИА Новости.

Программа, которую с восторгом встретили многие европейские СМИ и которая широко рекламируется в международном инфополе как пример дальновидной и высокоморальной политики, называется "Зеленый пакт для Европы" (European Green Deal). Она предполагает радикальное реформирование европейской экономики с целью достижения "углеродной нейтральности" к 2050 году. На первый взгляд, может показаться, что амбициозная программа фон дер Ляйен — это сугубо экологический проект, но на практике, если посмотреть на шаг вперед, эта программа буквально заставит Евросоюз вводить экономические ограничения против Китая, России, Индии, США и, вероятно, Великобритании, причем необходимость таких агрессивных мер воздействия признают как сами европейские политики, так и европейское экспертное сообщество.

Государственная немецкая пропаганда в лице "Дойче Велле" описывает программу следующим образом: "По планам Брюсселя европейская экономика должна быть полностью перестроена. Европейской промышленности придется в будущем следовать жестким экологическим нормам. Кроме того, Еврокомиссия намерена расширить систему торговли квотами на выбросы парниковых газов".

Американское агентство деловой информации Bloomberg указывает на конкретные экономические последствия исполнения "Зеленого пакта для Европы", которые включают в себя "более строгие нормы выбросов для транспортных средств и промышленности, обновленные налоги на топливо и энергию, новые правила субсидий для европейских компаний, экологический налог на импорт или другие меры по предотвращению бегства компаний в регионы с более мягким экологическим регулированием, механизм выделения 100 миллиардов евро, чтобы помочь наиболее пострадавшим регионам, и переход на более экологичные методы ведения сельского хозяйства".

Это все прекрасно звучит в теории, но все эти меры нанесут колоссальный ущерб европейской экономике и бизнесу. Еврокомиссия это сознает, и именно поэтому в планах уже зафиксирована необходимость введения мер против тех стран, которые не захотят следовать за Европой к светлому безуглеродному будущему.

Если перевести все инициативы Еврокомиссии с бюрократического на разговорный русский, то получается следующий подход: рядовой европеец должен дорого платить за каждый вздох, за каждый кусок мяса, за каждый киловатт электроэнергии и за каждый литр бензина, а еще он должен каяться в том, что вообще жив, ибо сам факт его присутствия на планете (а также присутствия его детей) — это преступление против климата. Новые налоги на ископаемые источники энергии означают более дорогой бензин, газ и отопление. Напомним, что протесты "желтых жилетов" во Франции начались с требований остановить рост налогов на дизельное топливо и на бензин (притом что бензин уже стоит во Франции 106 рублей за литр, а дизельное топливо примерно 100 рублей).

Переход на более "зеленое" сельское хозяйство — это банкротство или бедность фермеров, которые совсем недавно уже перекрывали дороги в Германии и едва ли не брали штурмом администрации голландских регионов из-за экологических ограничений, которые делают сельское хозяйство нерентабельным.

Логично, что в условиях еще более жестких ограничений и налогов, а также роста цен на электроэнергию и топливо любое производство, начиная от стали и заканчивая машинами или мукой, в Евросоюзе будет совершенно нерентабельным. Европейские же товары не смогут конкурировать на европейских — и тем более на международных — рынках. Более того, европейский бизнес просто будет сбегать из Евросоюза, увозя с собой деньги, технологии, рабочие места и налоги, причем уезжать будет во все стороны: в Китай, в США и даже в Россию (у которой, кстати, будет особенно ярко проявляться преимущество в виде низких цен на электроэнергию и газ, а также легкий транспортный доступ к европейским рынкам).

Именно поэтому Еврокомиссия заранее обсуждает меры, которые позволят спастись от бегства европейского бизнеса в США, Китай, Россию и Великобританию. Самая популярная идея — это введение "экологических налогов" на товары из этих стран. Если подход европейских политиков не изменится, то эти налоги будут держаться до тех пор, пока другие страны не капитулируют и не начнут душить свои собственные экономики такими же "зелеными" программами, резко поднимать цены на бензин, обкладывать дополнительными поборами потребление природного газа, отказываться от угольной электрогенерации и так далее. Если внутри самой Еврокомиссии победят самые радикальные "зеленые" политики, то есть риск, что от партнеров Евросоюза могут начать требовать ограничить даже использование АЭС.

Не стоит думать, что те 100 миллиардов евро, которые, возможно, будут выделены для помощи наиболее пострадавшим регионам самого Евросоюза, как-то решат проблему и смягчат экономические последствия "зеленого безумия" Еврокомиссии. Более того: даже тот факт, что Урсула фон дер Ляйен намерена выделить триллион евро для реализации "Зеленого пакта для Европы", — ничего не изменит.

Несмотря на то что экологические НКО не согласны с этой оценкой, скорее всего, министр энергетики Польши прав, когда заявляет, что только на одну Польшу нужно потратить "триллионы евро" для того, чтобы она стала "углеродно нейтральной" к 2050-му.

Как сообщало агентство Bloomberg, даже Еврокомиссия признает монструозные расходы, которые предполагает проект: "По оценкам Европейской комиссии, даже если государства-члены выполнят все свои планы (по сокращению выбросов. — Прим. ред) на ближайшие десять лет, то все равно потребуются инвестиции в 575 миллиардов евро в год на протяжении 20 лет, чтобы достичь нулевых чистых выбросов к 2050 году."

Показательно, что Еврокомиссия собирается повесить тяжелейшее экологическое ярмо на шею европейской экономики в условиях замедления ее главного мотора — экономики Германии, которая уже страдает от тех псевдоэкологических мер, которое ввело немецкое правительство за прошедшие годы.

Это, отметим, не российская оценка, а сухая констатация факта от американских СМИ и Центрального банка Германии: "Бундесбанк снизил в два раза прогноз роста ВВП крупнейшей экономики Европы в следующем году... В то же время данные по производственному сектору Германии еще не продемонстрировали подъем после нескольких месяцев ухудшения. Цифры прошлой недели показали, что падение производственных заказов и промышленного производства в октябре неожиданно углубилось. Инфляция постепенно усиливается по всему горизонту прогнозирования — отчасти из-за более высоких затрат на энергию, связанных с мерами правительства по борьбе с изменением климата."

Если самая мощная экономика Евросоюза уже скрипит и стонет под гнетом "зеленого безумия", легко себе представить, какие катастрофические последствия вызовет воплощение в жизнь "Зеленого пакта для Европы". После столкновения с этими последствиями у Еврокомиссии будет неприятный выбор. Или признать свою ошибку (чего нельзя делать по политическим причинам), или удвоить свои усилия. То есть списать все проблемы на то, что другие игроки мировой экономики не хотят следовать европейской экологической политике и, следовательно, должны быть наказаны рублем, в смысле евро. А это означает введение экономических санкций, названных для благозвучия "экологическими налогами".

Хотелось бы верить в лучшее, но европейские политики в таких случаях обычно выбирают именно вариант обвинения всего остального мира. В этом сценарии можно предположить, что под удар европейской "экологической мести", вероятно, попадут американские самолеты и электроника, китайские товары широкого потребления и гаджеты, а также российский газ, нефтепродукты, сталь и удобрения.

Урсула фон дер Ляйен говорит, что "Зеленый пакт для Европы" — это проект, который является европейским эквивалентом американского полета на Луну, вероятно, подразумевая его сложность, дороговизну и колоссальное историческое значение.

Но нельзя не отметить вот что. Освоение космоса, несмотря на всю его дороговизну, способствовало экономическому и техническому прогрессу человечества, а не откатывало его в низкотехнологичную эпоху, в которой даже мясо и путешествия на самолетах становятся товарами класса люкс. Если европейские политики очень хотят войти в историю, а зависть к американскому полету на Луну терзает их самолюбие, то проблему можно решить и без подрыва европейской экономики и риска вызвать к жизни общеевропейское движение "желтых жилетов".

Договориться с Россией о совместном полете к Луне будет дешевле и проще, да и массовых беспорядков или голосования за популистов в Европе из-за этого проекта явно не будет. А вот "Зеленая сделка для Европы" может довести европейцев до точки кипения, что выльется или в бунт на улицах европейских городов, или в "бунт у избирательной урны". Именно этот бунт мы вполне можем увидеть на следующих выборах во многих странах ЕС.

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