Вспышка коронавируса: Китай извлек урок из прошлого, США - нет

Новости о ситуации вокруг коронавируса 2019-nCoV напоминают фронтовые сводки. По нескольку раз в день приходят официальные сообщения о количестве заразившихся и скончавшихся - почти девятьсот и двадцать шесть человек соответственно (на момент публикации).

Хотя эпицентр вспышки находится в Китае, случаи заражения зафиксированы также в Японии, Южной Корее, Таиланде и США. Врачи занимаются подозрительными случаями в Австралии, Гонконге и Сингапуре. В России подозрения на заражение пока не подтвердились. Роспотребнадзор усилил проверки на всех въездах в страну. В аэропортах для пассажиров авиарейсов из Китая предусмотрен дополнительный эпидемиологический контроль.

Власти Китая закрыли административный центр провинции Хубэй — многомиллионный Ухань, где зарегистрирован очаг нового вируса. Здесь приостановлена работа общественного транспорта, въезд в город и выезд за его пределы запрещены. Аналогичные меры приняты еще в девяти городах.

Распространяемые кадры опустевших улиц и контролирующих порядок военных в масках уместно выглядели бы в фильме-катастрофе. Становящиеся достоянием общественности истории со всего Китая только усиливают эффект. Очевидцы рассказали, что на вызов скорой из-за упавшего в обморок на улице в Шанхае человека приехали "космонавты" в костюмах биозащиты, поскольку потеря сознания - один из симптомов вируса.

Случай с жительницей Уханя подтвердил, что нет таких кинематографических штампов, которые бы жизнь не смогла превзойти, — это касается в том числе проявлений безответственности и глупости, пишет Ирина Алкснис в колонке для РИА Новости.

Дама, вылетевшая во Францию с кашлем и высокой температурой, смогла пройти контроль в парижском аэропорту, предварительно приняв жаропонижающее. А потом она еще и гордо поделилась "замечательным" лайфхаком в социальной сети. Правда, карьеру экстремального тревел-блогера оборвал звонок из китайского посольства во Франции. От путешественницы потребовали немедленно обратиться к медикам.

Соединенные Штаты, со своей стороны, показали, что нет такой темы, которую они не использовали бы, чтобы поднять проблему нехватки демократии в Китае. В данном случае выступил Госдепартамент, выразивший обеспокоенность уровнем "транспарентности правительства Китая" и его "нежеланием стремительно действовать".

Это заявление Вашингтона интереснее всего тем, что, с одной стороны, укладывается в привычные рамки американской риторики, а с другой — отчетливо бьет мимо намеченной цели.

За комментарием стоит напоминание о событиях более чем пятнадцатилетней давности — вспышке атипичной пневмонии, которая в 2002-2003 годах сильно напугала весь мир угрозой пандемии.

Дело в том, что в тот раз власти КНР первые пару месяцев действительно скрывали случаи массового заражения, не проинформировав сразу Всемирную организацию здравоохранения и ограничивая освещение темы в СМИ. Это, разумеется, повлекло за собой негативные последствия: заболевание распространилось на многие страны, бороться с ним начали с опозданием, а заразившихся оказалось больше, чем могло быть.

Китай тогда пошел на беспрецедентный шаг: он прямо признал свою неправоту и принес официальные извинения мировому сообществу за недооценку опасности ситуации.

Именно на те события намекает Госдеп, эксплуатируя привычную западную концепцию "тоталитарный Китай скрывает правду — из-за этого все проблемы".

Вот только нынешняя история свидетельствует об обратном: китайские власти извлекли урок из прошлого опыта и собственных ошибок.

Пекин официально оповестил ответственные международные структуры о вспышке неизвестного вируса при первых же заболевших — в прошедшем декабре. И уже можно говорить о позитивных результатах: если в начале нулевых борьба с SARS началась, когда в мире были уже тысячи инфицированных, то сейчас речь идет о сотнях пострадавших.

Параллельно можно наблюдать, как китайцы обкатывают технологии работы в экстренных ситуациях, включая столь беспрецедентную акцию, как карантинная изоляция многомиллионного мегаполиса.

При этом специалисты, в общем, единодушны. По доминирующему мнению, нынешний вирус, как, кстати, и SARS семнадцать лет назад, не несет в себе глобальной угрозы, хотя, без сомнения, является тяжелым заболеванием с высокой долей смертности. Стоит напомнить, что даже в 2003 году упущенная на старте эпидемия привела менее чем к восьми с половиной тысячам заразившихся (умерли 813 человек). Понятно, что в масштабах мира и даже Китая с его 1,4 миллиарда жителей это статистически незаметные показатели. С новой вспышкой ситуация обстоит еще более благополучно.

Происходящее важно иным. Можно сказать, что с коронавирусом 2019-nCoV человечеству в очередной раз повезло. Не неся в себе по-настоящему серьезной угрозы, он предоставляет возможность всем желающим в реальных условиях отработать необходимые действия: своевременное выявление опасности, карантинные мероприятия в условиях крупных городов, срочная разработка вакцины, лечение заболевших и многое-многое другое. Как показывает исторический опыт, в следующий раз может и не повезти — и полученный опыт придется очень кстати.

Судя по действиям Китая, именно этими соображениями он и руководствуется. Принимая во внимание активность российских компетентных структур, можно уверенно сказать: у нас в стране ситуация воспринимается аналогично.

А вот уверенности в готовности Соединенных Штатов не только говорить, но и эффективно действовать в подобных кризисных ситуациях, нет никакой.

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