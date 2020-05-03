Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем

Одним из главных хитов отечественных соцсетей вчера стали новости из Америки — о том, что "вооруженные граждане захватили законодательное собрание в штате Мичиган и потребовали во имя свободы отменить ограничения и "открыть" штат с 1 мая".

В действительности, конечно, все было немножко не так. То есть собравшиеся в столице штата Лансинге несколько сотен человек (Шествие Американских Патриотов, организованное инициативной группой "Мичиган, объединившийся за Свободу") действительно прошли в здание местного капитолия, где заседают законодатели штата. И действительно многие из них были вооружены.

Но это случилось потому, что в США, где законы многих штатов имеют ряд милых архаичных черт, напоминающих о временах фронтира, покорения Великих озер и истребления аборигенов, среди давно забытых норм такого рода вроде "премия в два доллара за скальп индейца" фигурирует и разрешение вооруженным посетителям проходить в здание капитолия, пишет колумнист РИА Новости Виктор Мараховский.

Поэтому разгневанные рыцари свободы скрупулезно, ни на миллиметр не выбиваясь за пределы дозволенного, прошли в здание — но, не допущенные в зал заседаний, остались свистеть с галерки и бунтарски дышать полицейским в лицо без масок.

И кстати, по сути это была акция поддержки республиканского большинства в мичиганском ЗАКСе, которое и так выступает против продления карантинных мер, введенных губернатором.

...Но реальность — она скучная. Реальность не дышит эпическим героизмом, которого ждут российские Рыцари Свободы в соответствующих мятежных пабликах во "ВКонтакте".

Поэтому в паблики эта история попала в несколько ином формате, приблизительно таком: "Вот что значит свободные люди на своей свободной земле. Когда власти штата Мичиган приняли решение о продлении карантина из-за коронавируса — свободные люди просто собрались и, пользуясь своим конституционным правом на вооруженный протест, взяли штурмом здание парламента! И депутаты сразу же проголосовали за снятие ограничений... Теперь вы понимаете, почему власть в России так категорически против легализации огнестрельного оружия?"

Почему целевая аудитория хочет именно такой трактовки зарубежных событий — понятно.

Дело в том, что российский политический спектр в действительности делится вовсе не на левых и правых, не на коммунистов, либералов, западников и патриотов. И даже не на лоялистов и оппозиционеров.

Политический спектр России куда четче и логичней делится на государственников и антигосударственников. К первым относится устойчивое большинство (вот и сейчас карантинные меры руководства России поддерживают 46%, а 30% полагают, что их нужно усилить).

А ко вторым относятся те, у кого Путин лично отнял бизнес и доходы за полгода вперед, летний отдых и право рисковать, свободу передвижения и Свободу вообще, с большой буквы.

Так вот: у всех антигосударственников — включая тех, кто как бы считается "лоялистами" — картина мира неизменно включает:

а) Какую-нибудь Нормальную Страну, где государство в идеале пресмыкается перед гражданами, а на худой конец — относится к ним услужливо и не смеет перечить их Свободе;

б) Россию, где государство высадилось из летающих тарелок, оккупировало Народ, ограбило его и подавляет его Достоинство, Права и Свободу.

Эта схема объединяет антигосударственников-"либералов" и антигосударственников-"патриотов", антигосударственников-"лоялистов" и антигосударственников-"оппозиционеров". Без этой схемы их мировоззрение не работает.

Ибо допустить, что в России государство не высадилось из летающих тарелок и не оккупировало граждан, а состоит из них самих (а также их друзей, одноклассников, действующих и бывших супругов, любовниц и родственников), — невыносимо.

Допущение, что государство не оккупант страны, выбивает основу из-под главного тезиса российского антигосударственничества:

— тезиса о вечных и неоплатных задолженностях государства перед каждым конкретным антигосударственником. Государство, согласно этому тезису, не просто "должно" гражданам известный список гарантий по социальному договору. Оно именно задолжало — и именно лично каждому.

И любое ограничение их привычной жизни и их прибылей, нарушение их амбициозных планов — воспринимается антигосударственниками как еще одна преступная задолженность государства.

И государству — в лице самого главного государственного служащего в России — приходится устало напоминать этим кредиторам об одной простой вещи: есть высшая ценность. Да-да, даже выше, чем их привычки и планы и то, что им кажется их свободой:

— Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают. Даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение окружающими, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы и конституционных прав.

Безусловная ценность современной цивилизации — это, конечно, свобода, свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого гражданина неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить.

...Впрочем, антигосударственно настроенные граждане имеют, безусловно, право на протест. И в этом смысле лучшая форма такого протеста — конечно, онлайн-митинги и онлайн-демонстрации. На них стройные ряды антигосударственников не смогут друг друга перезаражать.

И благодаря этому в 150-миллионной России погибших от эпидемии сейчас почти вчетверо меньше, чем в вольном десятимиллионном штате Мичиган.