Хватит ждать: коронавирус загнал туризм Абхазии в угол, ищем выход

А вот и долгожданное теплое, если верить синоптикам, лето стоит на пороге, но прогнозы на курортный сезон в Абхазии пока самые призрачные. И вопросов больше, чем ответов.

Какие последствия ждут туристический бизнес Абхазии от пандемического шока? Как не попасть в долговую яму предпринимателям курортного сектора? Сможет ли вообще государство создать алгоритмы оказания помощи людям, работающим в этой отрасли?

Эти и другие важнейшие вопросы обсуждались в пятницу на совещании в Кабмине с приглашением крупных участников туристического и гостиничного бизнеса республики, пишет колумнист Sputnik Руслана Гергедава.

Первым вопросом, что предсказуемо, стала перспектива открытия границы. Минздрав был категоричен - эпидемиологическая обстановка не позволяет назвать даже примерные сроки снятия ограничений на пересечение границы, соответственно и о приеме туристов в Абхазии тоже речи быть не может.

Спасение утопающих

Традиционно туротрасль Абхазии по праву считается одной из лидирующих, в ней занято свыше 20 тысяч человек. Для подавляющей части это безальтернативный род занятий, у них на кон поставлено практически все. Лишиться туристов в сезон - фактически не просто встать на грань выживания, а свалиться с нее.

Финансовый вопрос на встрече в Кабмине - прямое следствие из вопроса первого о перспективах открытия границ. Как снизить налоговое бремя для турбизнеса? Власти услышали и пообещали, что послабления будут. Вроде как справедливо.

Есть и еще одна сторона - кредиты. В Абхазии их получить сложно, а обслуживать дорого - процентные ставки просто неприличные, с какой из соседних стран ни сравнивай. Но бизнесмены вынуждены с этим мириться и брать их, иначе невозможно развивать свое дело. Здесь государство пока лишь разводит руками и никаких компенсационных мер предложить не может, потому как в казне тоже не золотые россыпи. На мой взгляд, конечно, предприниматель тоже может развести руками и сказать:"Все! Нечего с меня брать! Делайте, что хотите! Я - банкрот!" И кто от этого выиграет? Банк, который останется с повисшим в воздухе долгом? Бизнесмен, лишившийся своего предприятия? Государство, потерявшее налогоплательщика и рабочие места? Ответ один и он очевиден - проиграют все. Здесь необходим устраивающий все стороны компромисс. Если мы делились своими доходами, то настала пора с нами разделить и издержки. Тоже, вроде, справедливо.

Создать туриста

Я долго размышляла о том, какой можно найти выход в сложившиеся ситуации, чтобы курортный сезон в Абхазии все же состоялся.

Патовая ситуация на первый взгляд, но кое-что придумать можно. Ждать открытия границ? Допустим. Открыли. Хлынули туристы. Придумали меры безопасности, но как они действуют, мы имеем горький пример с нашими курсантами, будущими офицерами, дисциплинированными, казалось, людьми, которые спокойно не смогли пересидеть в обсерваторе и только ухудшили ситуацию с коронавирусом в Абхазии.

А вы работали с отдыхающими? Нет? Так вот, умножьте выкрутасы курсантов как минимум в десятки тысяч раз, и вы получите приблизительную картину бедствия. И что же нас ждет? В случае вспышки инфекции внутри страны справиться с ней будет практически невозможно, а при нашей численности населения последствия могут быть просто катастрофическими. Туристы уедут, мы, возможно, что-то на этом заработаем, но с чем мы выйдем из этого, вопрос очень большой.

В Абхазии в отличие от России не существует тех резервов, тех условий, обеспечивающих полноценный уход и лечение большому количеству заразившихся. У нас дефицит квалифицированных инфекционистов, в конце концов. Стратегический партнер не бросит, но зачем обнажать эту ахиллесову пяту.

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Пока далеко не ушли, на территории Российской Федерации для выхода из кризисной ситуации появились новые условия и правила для безопасного отдыха во время пандемии. Но такие ли они безопасные в условиях Абхазии? На встрече в правительстве звучали предложения все же разрешить въезд на территорию Абхазии только тем туристам, которые имеют специальную справку или туристический паспорт, где четко прописано состояние здоровья прибывающего. Далее, соблюдая все меры предосторожности, дистанцию, позволить им отдыхать на курортах Абхазии. Звучит, конечно, хорошо, но какие гарантии, что турист по дороге в Абхазию случайно не заразится, но по своей справке, где указано, что он здоров, его все же пропустят, и тут вспоминается история курсантов в сухумском обсерваторе.

Потери в кризис неизбежны, я это осознаю и принимаю спокойно и рационально. Конечно, я несу потери и немалые, я на себе осознаю всю глубину грядущей финансовой катастрофы. Нам всем уже давно пора начать думать более прагматично наперед, чтобы туристический бизнес Абхазии и его представители всегда имели "план Б".

Таким планом может стать, на мой взгляд, развитие внутреннего туризма. Конечно, здесь не те деньги, что можно заработать на зарубежных отдыхающих, но мы сейчас говорим не о прибыли, а о выживании и сохранении рабочих мест. Есть жители Абхазии, которые не выезжали не только за пределы своих районов, но и поселков. Есть те, кто о достопримечательностях страны знают только понаслышке.

Так отчего же сообща государству, бизнесу, крупным, благотворительным фондам, банкам, торговым и производственным компаниям, которые, кстати, во многом обязаны именно туристической отрасли, так как потребление товаров и услуг в сезон значительно возрастало, не реализовать идею социального туризма для школьников, молодежи, стариков, семей.

В этом случае и ситуацию с коронавирусом можно довольно успешно контролировать, и привить вкус к познавательным путешествиям по собственной стране. Это, если угодно, и патриотическое воспитание, каждый житель страны должен лично увидеть и прочувствовать, какое счастье жить на этой удивительной земле отстояли для своих детей и внуков наши отцы и братья.

Согласна, что это, может быть, очень похоже на барона, который себя за косичку из болота вытянул. А есть еще варианты? Что там говорят? Кризис - это новые возможности?

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