На карантине из-за COVID: Сухумская инфекционка осталась без половины медперсонала

15 мая на проверку в Сухумскую инфекционную больницу пришли трое пациентов, у которых впоследствии был диагностирован коронавирус. Медперсонал, который контактировал с больными, отправили на карантин.

О том, как COVID-положительные попали в больницу, с кем они контактировали, почему Сухумская инфекционная осталась без половины медперсонала и как теперь будет работать медучреждение, рассказала на радио Sputnik главврач Сухумской инфекционной больницы Мадина Бутба.

Sputnik

Сухумская инфекционная больница практически осталась без медперсонала. 15 мая в медучреждение поступил пациент с высокой температурой, который ранее был в Сухумской горбольнице.

"Предварительно пациент был в Сухумской горбольнице, куда пришел с жалобой на температуру, которая держалась в течение двух дней. Доктор, который осматривала пациента, написала ему в назначении консультацию инфекциониста, сдать мазок на COVID-19. То есть все температурящие, которые поступают в медучреждение, если у них есть эпиданамнез, то у них у всех берутся мазки на COVID. Этот больной после Сухумской городской больницы пошел сдал анализы, то есть он был в лаборатории. После всего этого он пришел к нам в инфекционную больницу", - рассказывает главврач Бутба.

Пациента осмотрел доктор, который начал собирать эпиданамнез у мужчины. Вскоре выяснилось, что жена и дочь мужчины приехали в начале мая из Сочи.

Жену и дочь пациента ничего не беспокоило, только у главы семейства несколько дней держалась высокая температура. По словам главврача, пациент решил сделать компьютерную томографию.

"Если человек температурит несколько дней подряд, естественно нужно делать КТ. Но когда мы начали говорить о КТ, выяснилось, что вес мужчины превышал сто килограммов, поэтому сделать компьютерную томографию представлялось невозможным. Мы ему КТ не сделали, сделали рентген. Но жена и дочка изъявили желание сделать КТ", - отметила Бутба.

На следующий день пациенты вернулись в больницу с результатами снимков. У доктора, проверяющего снимки, появилось подозрение, что и жена с дочерью являются COVID-положительными. Поэтому было решено и у них взять мазки.

"Был вызван доктор взрослого отделения, который непосредственно находился в специальной бригаде, которая занимается больными COVID. Доктор приехала, осмотрела и маму, и дочку, и папу. У папы уже было такое состояние, когда нужно было подключать кислород. Мы их поместили в отдельную палату, все необходимое было сделано до получения результатов мазков", - сказала Бутба.

Вечером результаты на коронавирус подтвердился у всех троих.

Врачи инфекционной больницы вызвали бригаду скорой помощи, которая непосредственно занимается больными COVID-19. Пациентов отвезли в Гудаутский госпиталь.

После посещения трех пациентов с коронавирусом все врачи и медсестры, контактировавшие с COVID-положительными были отправлены в обсервацию в санаторий "Айтар" в Сухуме, несмотря на то, что при выполнении своей работы они были в защитных масках и перчатках.

По словам главврача Мадины Бутба, в больнице и раньше существовал дефицит врачей, а после отправления на карантин пятерых сотрудников, нехватка работников стала ощущаться еще больше.

Из-за этой ситуации к ежедневной работе пришлось подключить дежурных врачей.

"Я не говорю, что больница у нас сейчас не работает, мы задействовали дежурных врачей. Мы испытываем сложности. На сегодняшний день у нас стационарных больных нет. Но амбулаторные больные, конечно же, есть. Мы принимаем и осматривает всех. Мы надеемся, что справимся с ситуацией, потому что у нас нет какого-то наплыва больных. Я думаю, если даже у нас будет аврал, то никто нас без внимания не оставит, на помощь к нам придут доктора", - добавила Бутба.

Врачи, отправленные в обсервацию в санаторий "Айтар", по словам Бутба, на сегодняшний день не жалуются на состояние здоровья, никто из них не температурит.

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