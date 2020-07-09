Дураки, дороги и криминал: что бесит туристов в Абхазии

Каждый год перед началом туристического сезона в интернете появляются "страшилки" про отдых в Абхазии. Наших будущих гостей пугают криминалом, плохой медициной, хамством, высокими ценами и плохим сервисом, пишет колумнист Sputnik Алексей Шамба.

Я проанализировал негативные отзывы отдыхающих, выяснил, насколько такие ярлыки имеют под собой почву, каковы их причины и что делать туристам, чтобы безопасно отдохнуть. Проблем оказалось много, поэтому я остановился только на семи сферах: цены, уровень сервиса, дороги, транспортные услуги, жилищный фонд, медицина и криминал.

Дешево и сердито

Многие выбирают Абхазию для отдыха, полагая, что смогут потратить на отпуск весьма скромную сумму. Это не совсем так. Действительно, в Абхазии есть много точек общепита, цены в которых в разы меньше, чем в подобных заведениях, находящихся в России, но на основных туристических маршрутах и в крупных курортных центрах их нет.

Подобные места надо искать, либо узнать их местонахождение заранее, готовясь к поездке.

То же самое касается и стоимости проживания. Конечно, есть много предложений аренды комнаты в частном секторе за смешные 300 рублей в разгар сезона, но не все задумываются о причинах подобной дешевизны. Из этого плавно вытекает следующий аспект отдыха в Абхазии, влияющий на появление негативных отзывов.

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Сервис для наивных

Многие люди, не желающие отказываться от летнего пляжного отдыха, но по разным причинам не имеющие возможности летать на берега дальнего зарубежья, едут в Абхазию, не понимая того, что даже в дорогих абхазских отелях бесполезно искать зарубежный люксовый сервис, к которому за последние десятилетия они так привыкли. То же касается и туристической инфраструктуры вообще.

Абхазская туриндустрия как отрасль находится пока в зачаточном состоянии, лишь несколько лет назад начали появляться банкоматы, поэтому говорить о мишленовских ресторанах и организованной поддержке туристов в контексте обсуждения отдыха в Абхазии наивно.

Эх, дороги

Сразу после пересечения границы туристы, путешествующие на своем транспорте, стараются не терять бдительность. Почему? Потому что где-то кто-то из "бывалых" их напугал чуть ли не внезапными обрывами дорожного полотна. Проехав до Гагры и убедившись, что дорога в норме, расслабиться им все равно не удается - в голову очень прочно засели страшилки про ямы глубиной в полметра.

Да, это добро на трассе Псоу – Ингур встречается, но не таких масштабов, как их малюют некоторые тревел, простите, блогеры. Дорожные службы в Абхазии научились оперативно реагировать и стараются быстро приводить в порядок единственную центральную магистраль страны. Ремонтируют, укрепляют и даже наносят разметку. Ночью главная дорога Абхазии прекрасно освещена, перед каждым опасным участком стоят знаки, а где необходимо - отбойники.

Крепче за баранку держись

А вот периферийные дороги, особенно те, которые не ведут к наезженным туристическим маршрутам, это в лучшем случае обычный грейдер или разбитый асфальт, поэтому подвеске приходится несладко, а авторемонт в Абхазии - удовольствие не из дешевых. Часто прямо по дорогам кочует домашний скот разной крупности, не обращающий ни малейшего внимания на автомобили.

Про мелких воришек надо помнить всегда, и это бич не только Абхазии, но и любой другой туристической страны. На рожон они, как правило, не лезут, поэтому достаточно всегда закрывать автомобиль, даже если вы на минутку планируете отлучиться. Понятное дело, что не стоит оставлять в машине деньги, документы и ценные вещи, и особенно на виду. Рекомендую быть особенно внимательными к таким деталям в самых востребованных у туристов местах – Гагрском районе и в столице. Здесь же, по данным МВД Абхазии, наблюдается максимальная активность краж из номеров и банальных ограблений.

Эх, прокачу

Туристы, путешествуя без своего транспорта, жалуются на наших маршрутчиков. Ездят быстро, не обращая никакого внимания на стоны пассажиров, оставляет желать лучшего и техническое состояние их машин. Когда же, наконец, не выдерживают нервы у пассажиров и они начинают выдвигать обоснованные претензии, начинается настоящий цирк. Водитель воспринимает их страх как признак недоверия и больших сомнений на свой счет. Начинается выяснение отношений. Нередко на высоких тонах. При этом голова водителя повернута в салон, а скорость не сбавляется. Сам не раз видел, как некоторые люди, выходя из маршрутки, крестились. На обратном пути они тоже крестятся, но уже перед входом в автобус.

Подобная манера езды - это не изобретение абхазов, она свойственна многим южным народам. Вот лишь некоторые страны, где можно наблюдать ту же картину: Испания, Португалия, Италия. Это темперамент такой, но водитель прекрасно знает трассу и все самые опасные участки. Не бойтесь. Довезут.

Маленький совет: скажите водителю, что вы не успеваете насладиться красотами Апсны при такой скорости. Именно "Апсны" - на абхазском. Он сбросит скорость и превратится в экскурсовода. Особенно если вы – девушка.

Почти в каждом негативном отзыве пишут про откровенное хамство на дорогах. Туристы считают, что местные аборигены - это безумцы. А как еще можно назвать людей, которые носятся везде и всюду, утопив педаль газа в пол, заткнув уши дешевым шансоном и разгоняя толпы отдыхающих по тротуарам и заборам? Даже в Пицундской закрытой зоне, почти каждый считает своим долгом от ворот и до пляжа пронестись как на драг-рейсинге.

Объяснение этому явлению есть. До признания Абхазии Россией в 2008 году по нашим дорогам гоняли только раздолбанные "Жигули", "Волги", РАФики да УАЗики.

Сейчас, по данным Таможенного комитета, на абхазском учете состоит около 50 тысяч автомобилей.

Почти все эти машины - достаточно навороченные иномарки с приличными табунами под капотом. А каждый владелец этой "крутой" тачки должен, по местным понятиям, на ней "круто" гонять. В результате на дорогах дикий ужас, речь идет даже не о правилах, а о мозгах.

Советы здесь простые – внимательность и осторожность.

Если необходимо куда-то поехать, то просто вызывайте такси, но не голосуйте на трассе - настойчиво не рекомендую этого делать девушкам.

Остатки роскоши

Вокзал и автостанция Сухума. Эти, так скажем, сооружения встречают отдыхающих разрухой и грязью. А ведь в сезон поезд из России приходит ежедневно, а это почти 100 человек. И вот приезжает турист отдыхать в солнечную Абхазию, а его встречает обшарпанный вокзал. Узнав, что война закончилась 27 лет назад, многие делают круглые глаза.

Глаза отдыхающих становятся еще более круглыми, когда они наблюдают дикое сочетание разрухи и в то же время фанатичное отношение к чистоте наших домов. Я уверен, что все мы видели эту эпичную картину, когда рано утром наши трудолюбивые хозяйки наводят порядок, веником управляются так виртуозно, как на скрипке играют.

Получается, что дворы и дома – это наше родное. А чье тогда все остальное, если оно в таком упадке? Ничье? А ради чего тогда воевали?

В результате у наших гостей складывается ощущение, что мы просто эксплуатируем советское наследие до упора и ждем, что все само окончательно развалится. Любые попытки оправдать эту бесхозяйственность, ссылаясь на отсутствие средств или на последствия войны, звучат неубедительно.

Рекордсменом среди зданий по количеству упоминаний в отзывах остается многострадальное здание Совмина в столице. Его не восстанавливают и не сносят. Как поменяется что-то у людей в голове, если ежедневно смотреть на разрушенное здание – именно такой вопрос возникает у наших гостей.

Что касается действующих гостиниц и домов отдыха, особенно частных, то в основном эти сооружения в хорошем состоянии, за ними следят и проводят текущий ремонт. В самой-самой средней гостинице есть все, что необходимо для комфортного пребывания: телевизор, Wi – Fi, душ и сплит-система.

Дело врачей

Почти в каждом отзыве отдыхающих методично пугают тем, что львиную часть отпуска они потратят на лечение кишечных инфекций. Делается акцент на том, что все без исключения российские туристы обречены что-то подцепить в Абхазии, а отпускные уйдут на "смекту", "фуразолидол", "энтерофурил". Врачи здесь, по мнению диванных экспертов, малограмотные упыри, любящие только себя и деньги.

На самом деле, медицина в Абхазии не такая уж дремучая. Образование врачи получали в России, так что разговаривать будут с вами на хорошем русском языке и лечение назначат адекватное. Работает скорая помощь, примерное время ожидания – 15 минут. Если ситуация опасная, то вас привезут в больницу, неплохо оснащенную, где никто никаких страховок не потребует.

Деньги? Их никто не отменял, но если вы отдыхаете у нормальных людей, то этот вопрос даже не возникнет. Точнее, решится без вас.

Не волнуйтесь. Спасут. В крайнем случае отправят вас в Сочи или в Краснодар.

Украдут, убьют, обманут

Отдыхающих раздражает то, что милиция в случае каких-то мелких посягательств на имущество ничего не делает, так как знает, что гость рано или поздно уедет, а статистику портить не хочется. Есть и сообщения о том, что некоторые милиционеры сами не гнушаются вымогательством денег у туристов. В реальности ситуация с безопасностью в стране неоднозначная, хотя и ничуть не сложнее, чем в любом из южных регионов России. В районах с интенсивным притоком отдыхающих частники порой сами берут на себя обязательства по обеспечению безопасности своим гостям, это вопрос репутации, которой очень дорожат: если у туриста есть друг, гарант или уважаемый человек из местных - особых проблем ему ждать не приходится. Страна маленькая, все друг друга знают.

Правда, немало зависит и от самого гостя, поскольку абхазские традиции все же несколько отличаются от привычных для туриста.

В целом, большинство "непоняток" возникает из-за ошибочного представления туристов об Абхазии и абхазах. Этому способствует многое: общее историческое прошлое, повсеместное использование на территории республики русского языка, хождение российского рубля в качестве государственной валюты, тесные современные экономические связи Абхазии и России, а так же возможность въезда по внутреннему российскому паспорту.

Все это приводит к тому, что многие россияне едут на отдых в Абхазию, даже не отдавая себе отчета в том, что это другая страна со своим жизненным укладом, ментальностью и законами.

Вырезать и сохранить

Не оставляйте автомобиль без присмотра. Ищите гостиницы, у которых на территории имеется своя охраняемая парковка. Если куда-то выезжаете, то оставляйте автомобиль под присмотром. Не отпускайте женщин в город одних - не редки случаи откровенных приставаний и воровства. Поздним вечером не нужно искать приключений на каких-то окраинах и отшибах. Противопоставить что-то человеку с ножом трудно, поэтому не конфликтуйте.

Будьте осторожны на дорогах и старайтесь соблюдать правила движения – они такие же, как и в России. Если к местным жителям ГАИ довольно лояльно, то туристу, особенно если он дал повод, выкрутиться будет сложнее. Нередки и "гаишные разводки", которые построены по такой же схеме, как и везде, на неуверенности и некомпетентности водителя, только здесь это усугубляется "временным статусом" жертвы. Просто будьте предельно внимательны, а "договариваться" или отстаивать свою правоту – решать уже вам.

Я это все написал не для того, чтобы вы были постоянно в напряжении и оглядывались по сторонам. Просто ведите себя разумно, и Абхазия откроется вам как гостеприимная и красивая страна, которая навсегда останется в памяти приятной и яркой страницей на долгое время. Приятного отдыха. Все будет хорошо.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.