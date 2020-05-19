После пандемии: где можно отдохнуть и подлечиться в Абхазии

Абхазия, несмотря на пандемию коронавируса, надеется на то, что турсезон все-таки состоится, а россияне уже планируют, как будут восстанавливать здоровье на курортах.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, что бы они хотели подлечить на курортах после пандемии коронавируса.

Большинство людей планирует подлечить нервы, общее физическое состояние, позвоночник, иммунитет, опорно-двигательный аппарат и так далее. Sputnik узнал, какие услуги предлагает абхазский туристический бизнес и что можно полечить на курортах республики.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Абхазия у большинства туристов ассоциируется исключительно с пляжным отдыхом. Но это далеко не так. Санатории и лечебные источники республики были известны еще с советских времен. Для бывалого туриста это далеко не новость.

"В Абхазию люди приезжали и для того, чтобы лечиться. В данный момент республике есть, что предложить людям, которые устали от карантина и хотят не только отдохнуть, но и полечиться. За рубежом известны наши минеральные, сероводородные, железоводородные и радоновые источники. В Абхазии более 150 минеральных источников, все они по свойствам отличаются друг от друга. Туристы у нас могут совместить все это с пляжным отдыхом. У нас есть курортно-санаторные объекты, которые предлагают медицинские услуги. То есть одновременно и отдохнуть, и подлечиться", – отмечает заместитель министра туризма Астамур Барциц.

Директор Научно-исследовательского центра курортологии и нетрадиционной медицины имени Куджба Отар Осия отмечает, что республика обладает уникальными водными ресурсами. В Абхазии представлены все известные в мире виды минеральных вод.

Наиболее известная среди них - ауадхара. По своим медицинским показаниям она используется в первую очередь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

"Ауадхарская вода по своему физико-химическому составу, по своим лечебным качествам ничем не уступает боржомской воде. Боржомскую воду в России на каждом углу рекламируют, а ауадхарскую практически не знают. Это неправильно. Показания фактически одни и те же, но большей пользы будет от применения ауадхарской воды. Ее можно применять при язве желудка, 12-перстной кишки, при гастритах, заболеваниях печени, желчного пузыря. Словом, практически при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Пить такую воду нужно минут за 30-40 до еды по стаканчику. Курс лечения - до месяца, потом надо делать перерыв", - отмечает директор центра курортологии и нетрадиционной медицины.

Другие абхазские воды - мерхеульская и кодорская - по словам Осия, фактически идентичны по составу. Они в основном применяются при заболеваниях мочевой системы.

"Здесь надо сказать о том, что если есть в почках камни, то эту воду применять надо с осторожностью. Потому что она может выводить эти камни. Да, мелкие камни и песок пройдут, но если в почках камни больше шести-семи миллиметров, то они могут застрять в мочеточнике. Это уже будет не лечение, а катастрофа. Поэтому прежде чем применять мерхеульскую воду, надо пройти обследование, - подчеркнул Отар Осия. - Мерхеульскую воду нужно пить по полстакана, три раза в день перед едой".

Есть еще и уникальная вода в Кодорском ущелье. В народе она именуется "черной водой", в профессиональных кругах ее называют Дангой. Данга по вкусу напоминает айву.

"Она применяется при лечении глаз, кожных заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, при язвах желудка, гастритах, геморрое. Пить ее нужно по полстакана два-три раза в день в течение двух недель, потом надо делать перерыв. При применении этой воды надо отказаться от курения и алкоголя, а также острой еды, острых приправ", - советует курортолог.

В основном все воды, которые известны в Абхазии, используются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочевой системы, сердечно-сосудистой системы и так далее.

Минводы противопоказаны людям с онкологией, легочными заболеваниями, туберкулезом.

"Практически все противопоказаны при всех болезнях в стадии обострения. Применять надо только в стадии ремиссии. Минеральные воды лучше всего применять по рекомендации врачей", - добавил Осия.

Целебная вода

Популярны в Абхазии и водолечебницы наружного применения. На сегодняшний день наиболее известными считаются сероводородный источник в Приморском, железоводородный – в Кындыге и радоновый – в Ткуарчале.

По словам Отара Осия, в основном термальные источники Абхазии применяются при лечении костно-мышечной системы - при радикулите, неврологии, ревматизме.

"Ванны нужно принимать 10-12 раз, желательно через день. Начинать надо с 5-10 минут, а затем постепенно увеличивать время процедуры. Противопоказания такие же, как и при применении питьевых минеральных вод, то есть нельзя проходить процедуры при всех заболеваниях в стадии обострения", - пояснил курортолог.

Источник в Приморском был открыт еще в советское время. По словам директора туробъекта Руслана Авидзба, вода в источнике лечит многие заболевания.

"Если говорить обыденным языком, то это остеохондроз, отложения солей, заболевания сердечно-сосудистого характера, суставы и многое другое. Особенно процедуры в источнике полезны людям преклонного возраста. При нашем оздоровительном комплексе есть две медсестры, которые консультируют посетителей, объясняют, кому можно и кому нельзя принимать процедуры. Если человек хочет узнать, можно ему или нет, то мы направляем его в Республиканскую больницу", - отмечает он.

Железоводородный источник в Кындыге не специализируется как водолечебница. По словам главы села Зорика Чкония, это место отдыха, где люди могут принять водные процедуры.

Туристы посещают источник, чтобы расслабиться, улучшить общее состояние здоровья. 70% посетителей, как отмечает Чкония, говорят, что они приезжают, чтобы снять усталость и успокоить нервы.

"Многие отмечают, что источник благоприятно действует на нервную систему. Посетители говорят, что это хороший массаж. Часто приезжают люди с солевыми отложениями. Разные люди приезжают", – подчеркивает он.

Хотя здесь нет медсестер или врачей, которые могут проконсультировать или же обследовать, но определенные рекомендации может дать и персонал курортного объекта. Например, горячую воду нельзя принимать сердечникам, онкобольным и людям в нетрезвом состоянии.

В советские времена не менее известны были и радоновые источники в Ткуарчале. Сейчас специалистам сложно сказать об их эффективности и безопасности. Хозяин же туробъекта отказался от комментариев по телефону.

Принимать процедуры в радоновом источнике или нет - выбор остается за самим туристом.

Хотя по некоторым данным, радоновые источники Ткуарчала в СССР занимали второе место по значимости. Температура источников +34˚C, +38˚C. Применение этих вод показано для лечения нарушений нервной системы и болезней опорно-двигательного аппарата.

Санатории и СПА

В Абхазии, по данным Министерства туризма, функционируют три санаторно-курортных объекта, которые предлагают большой спектр медицинских услуг, а также 13 СПА-отелей.

На санаторно-курортных объектах есть свои врачи, лаборатории, где можно сдать анализы.

"У нас есть своя лаборатория, где могут делать большой спектр анализов, начиная от гормонов, заканчивая анализом мочи. Есть гинеколог, терапевт, кардиолог, отоларинголог, аппарат УЗИ. В основном туристы приезжают лечить сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат. К нам едут для профилактики, грязевые ванны принять, гидромассаж сделать. А так, чтобы конкретно лечиться, приходит в основном местное население. Туристы же едут подлечиться, воздухом подышать, провести легкие процедуры", – рассказывает Лариса, старший администратор одного из санаторно-курортных объектов, который расположен в Гагре.

Сезон по-новому

В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в туристический бизнес. В Абхазии уже два месяца закрыты границы. Когда они откроются для гостей, пока неизвестно. Несмотря на существующие риски, в Министерстве туризма Абхазии отмечают, что есть понимание того, как можно провести курортный сезон с соблюдением безопасности.

"Конечно, предстоящий сезон уже не будет прежним. Та пандемия, которая сегодня бушует во всем мире, конечно, отразилась и на нас. Но у нас есть ряд мероприятий по формированию курортной сферы. Как мы с вами понимаем, как раньше массового посещения туристических объектов, скорее всего, уже не будет. Нельзя допустить того, чтобы 50 человек ехали в одном автобусе или 20 человек - в "спринтере". Скорее всего, это будут индивидуальные экскурси. У нас есть план действий, чтобы сделать так, чтобы люди получали качественный отдых на наших курортах", – отмечает заместитель министра по туризму Астамур Барциц.

По его словам, страны Европы ждут рекомендаций от ВОЗ, в России же – от Роспотребнадзора. Министерство по туризму Абхазии также планирует координироваться с Санэпидемслужбой, чтобы совместно выдвинуть ряд рекомендаций по приему и размещению отдыхающих.

"На сегодняшний день Абхазия - одно из приоритетных направлений для отдыха среди граждан России. Мы должны быть готовы их принять и оказать им качественную услугу. Конечно, это должна быть и медицинская безопасность, что является важным на сегодняшний день, – подчеркнул Барциц. – Закрытые границы, безусловно, сказываются на начале курортного сезона. Мы находимся на связи с нашими туроператорами и с нашими отельерами, мы поговорили с ними, объяснили им, что напрямую работа с туристами зависит от них. Они говорят туристам о текущей ситуации. То есть, если турист забронировал номер в июне, а граница пока еще закрыта, то они могут перенести бронь на более поздний период. Работает система скидок".

Ситуация, как отметил Барциц, не упущена, туристический бизнес Абхазии готов переформатироваться и подстраиваться под новые реалии.

"Как я ранее говорил, экскурсионная деятельность тоже будет переформатироваться. Вся индустрия тоже заработает по-другому. Это касается и трансфера и точек общепита. Нам нужно координироваться с профильными ведомствами", – добавил он.

Сами участники турбизнеса отмечают, что ждут решения правительства и рекомендаций от профильных ведомств.

"При необходимости мы будем принимать туристов небольшими группами, заранее будем информировать, записывать людей. Мы готовы переформатировать свой бизнес под новые условия. Будем разговаривать с турагентствами. Но эти вопросы будем решать уже тогда, когда в правительстве решат, что к чему", - отметил глава села Кындыг Зорик Чкония.

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