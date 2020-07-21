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Ставка на своих: личный опыт внутреннего туризма в Абхазии 

© Sputnik / Акоп Кущян
Колумнисты
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (612)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/columnists/20200721/1030574381/Stavka-na-svoikh-lichnyy-opyt-vnutrennego-turizma-v-Abkhazii.html

Беру я в руки свой ноутбук, листаю социальные сети - пандемия, закрытая граница, крах туристической индустрии Абхазии. Все повергает в уныние, пишет колумнист Sputnik Руслана Гергедава.

Закрываю ноутбук, с чувством неописуемой апатии: "Ну, что же теперь делать? Смириться? Неужели я в этом году останусь без своей любимой работы?"

© Sputnik Томас Тхайцук
Курорт для местных: как в Абхазии развивают внутренний туризм

Если туризм – это прежде всего люди, так какая разница откуда они. Зачем ждать иностранцев - граница-то когда откроется, если могу предложить свои услуги нашим гражданам. И вот в душе начинает разгораться огонек надежды. Назло всему, наперекор коронавирусу. 

Удача любит смелых 

"Только бы не передумать сейчас, только бы не остыть к этой идее, - накручиваю себя. - Руслана, не бойся рискнуть". 

Мониторю, что есть в интернете, убеждаюсь, что никто в Абхазии не занимается организацией экскурсионных услуг для местных жителей. Как ребенок, которому подарили коробку конфет, начинаю прыгать от счастья – ниша пустует, тем самым даю повод моей матери предположить, что ее дочь все же не справилась с бременем пандемического шока и отсутствия туристов - сошла с ума.

Не реагируя на расспросы семьи, не советуясь с коллегами, делаю пост в социальных сетях -  минимальные цены на свои услуги, едва покрывающие транспортные расходы. Мои коллеги по бизнесу начинают пересылать мне мою публикацию со словами:"Тебе заняться больше нечем?"

Боялась ли я насмешек или резкой критики:"Какие мы тебе туристы? Зачем нам экскурсии и чем ты сможешь нас удивить?" - Отвечу честно:"Нет". Я очень люблю рисковать, я всегда иду до конца, как бы сложно или обидно это ни было.

Какой "наштурист"

Я не раз писала о том, как мне работается с интуристами - какие в этом плюсы и минусы. Многократно приводила примеры своего многолетнего опыта работы и различных конфузов во время экскурсий. 

Берег Черного моря в городе Гагра
© Sputnik / Александр Вильф
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Ну что ж, теперь настало время рассказать вам и поделится тем, как я развиваю внутренний туризм в Абхазии и каково это работать с местным контингентом. 

Страшно очень. Своего человека всегда сложно удивить, особенно, когда для этого нет специальной подготовки. Все слишком быстро закрутилось, и я вновь убедилась, что не зря я столько лет совершенствовала свои знания. Пригодились, однако. 

Первая группа собралась молниеносно, более двух десятков человек. Сразу же предупредила, что не буду говорить банальных вещей, а в ходе экскурсии постараюсь их удивить местами страны, в которой они прожили всю свою жизнь. И какое это было счастье услышать во время экскурсии:"Да вы что? Серьезно? Надо же!" На лице сдержанная улыбка профессионала своего дела, а внутри, хлопая в ладоши, радуется маленькая девочка. 

Всякий раз оборачиваясь к группе, в ужасе ждала увидеть людей тупящих в телефоне или болтающих друг с другом. Отнюдь. Удивленные, жаждущие больше информации глаза смотрели на меня.

Мой новый клиент 

Далее заказы на экскурсии стали накатывать на меня, как снежный ком, едва успевала отвечать на сообщения и звонки, формировать новые группы. Со всех уголков республики обращались люди, начиная с Цандрипша и заканчивая Галом. Аппетиты у народа росли, помимо обычных автобусных маршрутов, стали просить джипинг-туры и даже экскурсии на абхазском языке. Сказать, что я была счастлива, - ничего не сказать. Я не прогадала! Я нашла своего нового клиента! 

Если раньше догадывалась, то теперь убеждена, что туристическая отрасль Абхазии недооценивает и не рассматривает местного жителя как туриста, а ведь он надежный, всегда рядом. Мне не надо его ждать весь год, чтобы поработать с ним всего лишь пару месяцев. Местные дают мне возможность работать круглый год. 

Внутреннему туризму быть 

Признаюсь сразу, что поднять на местных клиентах деньги, сопоставимые с доходами от обслуживания иностранцев, не получится. Но это все равно хоть какой-то доход. А еще ни с какими материальными выгодами нельзя сравнить удовольствие от теплых слов благодарности, которые оставляют наши люди под своими фотографиями, сделанными в ходе таких экскурсий. И все те, кто едет с моей дружной компанией один раз, записываются уже на новые маршруты. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кто-то выбирает индивидуальные поездки по Абхазии, кто-то заказывают поездки классами и рабочими коллективами, и им всем нужна не просто автомобильная прогулка, а настоящая полноценная экскурсия, какую мы проводим для зарубежных гостей. 

Жителям Абхазии, как оказалось, нравится путешествовать по своей стране, когда им обеспечивают комфорт и избавляют от организационных хлопот. Я вожу людей из Гагры, чтобы они увидели достопримечательности Ткварчала и Гала, и наоборот. 

Мои публикации репостят с хештегом #развиваемвнутренийтуризм сотни людей, которых я даже не знаю. И это лучшее, что могло случиться со мной этим летом.

Может быть, это очень сложно, огромная ответственность – перед своими очень страшно ударить лицом в грязь. Пусть это и не приносит больших денег, но у меня лично появилась цель, я строю грандиозные планы и не намерена отступать - это мое детище, я буду развивать это направление, даже когда откроют границу. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

Акармарская тройка: водопады шахтерского поселка-фотолента 

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (612)


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