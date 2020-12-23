Абхазия-2020: стабильная нестабильность

К концу 2020 года Абхазия подошла со сложной экономической ситуацией, но худших сценариев удалось избежать, уверен заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

2020 год республика встретила внутриполитическим кризисом. В результате которого в отставку ушел лишь недавно избранный президент Рауль Хаджимба. На выборах 22 марта победил лидер оппозиции Аслан Бжания. Новой власти достался пустой бюджет и разочарованное в политике и в политиках общество. Но самым негативным и опасным фактором, способным похоронить любые проекты реформ, стала эпидемия коронавируса.

Кризис не только политический

Общая социально-экономическая ситуация в республике уже в марте была непростой. Требовали решения проблемы энергетики, осложняемые состоянием сетей, большими долгами частных лиц за потребление и бесконтрольной "работой" майнинговых ферм.

Неожиданным ударом для новой власти стал коронавирус и связанное с ним закрытие российско-абхазской границы. Потери понесла основная отрасль экономики Абхазии – туристско-рекреационная. Республиканский бюджет остался без налоговых поступлений. Основного источника дохода лишились частники, сдающие жилье отдыхающим, владельцы кафе, сотрудники туристических фирм.

Пандемия: как это было

8 апреля, после появления зараженного COVID-19 в Гагре, граница была закрыта для всех категорий граждан, кроме дипломатов, военнослужащих российской базы и водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. Полноценное открытие КПП на реке Псоу произошло 1 августа.

Любопытно, что первый заболевший COVID-19 турист в республике появился только 8 августа. При этом рост числа заболевших коронавирусом в Абхазии отмечался с 22 июля. Подавляющее большинство случаев заражения инфекцией относятся к гражданам, самостоятельно выезжавшим в Сочи. Дело в том, что даже до открытия границы 1 августа местных жителей, имеющих российские паспорта, пропускали через границу по ряду медицинских показаний.

Заезд туристов, безусловно, хоть как-то поддержал экономику страны. Тем не менее укороченный курортный сезон уже не мог спасти республиканский бюджет. Еще в конце весны начались задержки с выплатами зарплат и пенсий. На начало сентября, как сообщалось, только начали выдавать зарплаты за июль. Скорее всего, выход из острой фазы кризиса займет несколько лет.

Не только финансы, но и программа развития

В этой ситуации основные надежды стоит возлагать на помощь со стороны РФ, причем не столько финансовыми вливаниями, которые и были, и остаются весьма значимыми для страны. Еще более важно содействие в создании "дорожной карты" реформ.

К сожалению, при отсутствии внятной стратегии развития претензии можно предъявить и к работе ряда министерств и ведомств республики, и к работоспособности абхазского парламента. Недовольство высказывается представителями самого абхазского социума. Многие нужные для страны законы и решения не принимаются, годами откладываются в долгий ящик. Собственно говоря, до сих пор не реализован ряд параметров российско-абхазского договора 2014 года.

Для решения этой проблемы была выработана и подписана 12 ноября 2020 года "Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазией на основе гармонизации законодательства РА с законодательством РФ", состоящая из 45 пунктов. Документ действительно разносторонний, с указанием сроков исполнения мероприятий. В абхазском обществе его достаточно придирчиво и тщательно изучили, высказали целый ряд замечаний и сомнений, к некоторым из них можно и нужно прислушаться.

В любом случае здесь мы имеем не набор инструкций, а план действий, содержание которых, очевидно, будет обсуждаться и уточняться. Можно только надеяться, что итогом реализации программы мероприятий станет приток инвестиций, в первую очередь в сферу энергетики. Такие вложения, конечно, невозможны без гарантий. Здесь надо найти и соблюдать баланс интересов, не допуская ни распродажи собственности Абхазии, ни расхищения выделенных средств.

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