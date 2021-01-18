Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви

О политических лидерах и о том, как формируется отношение к ним у народа, рассуждает колумнист РИА Новости.

Политическое красноречие на глазах претерпело радикальные изменения, пишет Максим Соколов для РИА Новости.

Например, США были безусловным хозяином дискурса много лет. Оставим даже советские времена, когда речами про демократию и права человека успешно давили советский дискурс, покуда совсем его не додавили вместе с СССР. Возьмем времена постсоветские.

Тогда одни были в полном восторге перед величием заокеанской державы, видя во всех ее действиях и повелениях чистейшее благо. У других "энтузизма" было меньше: "Доверяй, но проверяй" — как учил нас (хотя и неуспешно) Рональд Рейган.

Тем не менее и безоглядные симпатизанты — "Кричали женщины "Ура!" и в воздух лифчики бросали" — и люди отчасти скептические — все находились во власти американской повестки и даже американской терминологии. Не будем говорить о таких примерах, как Основной закон 1993-го, находившийся под сильнейшим влиянием американских конституционных образцов.

Но ведь и вся нынешняя политическая речь оттуда. "Сменяемость власти", "институты", "сдержки и противовесы", "смыслы" (мн. ч.), "вызовы (мн. ч.)", "компетенции (мн. ч.)", "права меньшинств". А равно и неполитическая. Культура "Кока-колы" — все, все оттуда: "Откуда моды к нам, и авторы, и музы — губители карманов и сердец".

Когда говорят, что в смысле не только практическом, но даже идейном у нас все как-то странно вытанцовывается, спросим, могло ли быть иначе, когда сама речь — и стоящее за ней содержание — представляет собой смешение американского с нижегородским.

Именно так говорили и думали в нынешних "лабораториях смыслов": "Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже", v2.0. Только язык-суперстрат (и то, что стоит за ним) вместо французского стал американский.

И вдруг столь отлаженный механизм культурного господства враз порушился. События конца 2020-го — начала 2021 года были столь впечатляющими и столь напоминающими времена борьбы с врагами народа и троцкистско-зиновьевскими извергами, что на фоне их говорить с прежним пиететом про великие американские институты, сдержки и противовесы, etc. стало комично до неприличия. Был господин дискурса, да весь вышел.

И если бы только за океаном. Отечественный последний свет в окошке тоже стал похваляем так, что лучше бы не надо. "К нам едет Президент (даже с большой буквы. — Прим. автора). Весь мир уже признал его единственной альтернативой Путину. Ему помогают очень умные и профессиональные люди. Чем дальше, тем более серьезными и взвешенными становятся его оценки, тем большую компетентность он демонстрирует. Он придет как альтернатива Путину и будет вести иную политику — не авторитарную, а демократическую, не подавлять свободу, а поощрять ее, не раздавать все ближним боярам, а бороться с коррупцией".

Это уже не про институты, смыслы и вызовы, а про самодержавие, православие, народность. Тут начинают шпарить буквально по В. А. Жуковскому. Написанный им эпилог к "Жизни за царя" (первая постановка — 1836 год) начинается вдохновенным хором:

"Славься, славься, ликуй, Москва!

Ныне восходит на русский трон

Наш русский, наш русский

Законный белый царь,

Гряди к нам во славе,

Наш царь-государь!"

Чем это отличается от дифирамбов А. А. Навальному — непонятно.

То есть закончились времена макиавеллизма, сиречь премудроковарного домостроительства. Мысля по-флорентийски, можно рассматривать А. А. Навального как таран, который выломает ворота Кремля, после чего туда въедут умные люди. Примерно, как аббат Сиейс говорил во времена Директории: "Нам нужна одна голова и одна шпага".

С владельцем головы все понятно — никто не доволен своим состоянием, но всякий доволен своим умом. Это и к аббатам относится. А роль шпаги отводилась генералу Бонапарту. Правда, генерал рассудил по-своему, а Сиейс насчет головы ошибся, но и премудроковарные люди ошибаются. См. пример умного Бориса Абрамовича.

Но ясно, что либеральное пение "Боже, царя храни!" — это не по части макиавеллизма, но только по части стремительной перестройки. "Залиться жутко "Карманьолой" — так гряну: "Славься, русский царь!"

Оно бы и пожалуйста, у нас свобода слова, но очевидно, что тогда все благопотребное многоглаголание про институты, смыслы, etc. тут, как и в случае с нынешними США, оказывается совсем некстати. А на Уварова-Бенкендорфа наши пламенные либералы-освободители уж совсем не тянут. Можно попробовать, но ведь люди смеяться будут.

Похоже, что причина такого и американского, и отечественного странного поведения в крайней примитивизации политической мысли.

Чем так хорош рамолический Байден (или даже более бодрые байденята), не объясняется. Главное — он есть анти-Трамп, и этого достаточно, чтобы оправдать все что угодно.

Чем так хорош А. А. Навальный, не более ясно. Главное, что он есть анти-Путин, и этого достаточно, чтобы объявлять его титаном мысли, отцом русской демократии и даже царем-батюшкой.

При таком сведении политики к самому примитивному рефлексу они много наполитиканствуют.