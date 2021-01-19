Русские снова всех спасают

С вакцинами от коронавируса сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, глава ВОЗ заявляет, что их категорически не хватает. И действительно, налицо просто чудовищное неравенство.

На сегодня в распоряжении богатейших стран мира находится 39 миллионов доз вакцин, беднейшим странам мира досталось всего 25. Прописью — "двадцать пять", пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

С другой стороны, та же ВОЗ на сегодня одобрила только одну вакцину — производства Pfizer/Biontech. Ни русские, ни китайские разработки одобрения не удостоились. Американско-немецкую Pfizer навязывают буквально всем. И это несмотря на то, что список смертей и осложнений, связанных с применением этой вакцины, разрастается с каждым днем.

В Германии число жертв составило десять человек. В Норвегии к 17 января умерло двадцать девять. Однако страшные цифры не смущают местных медиков. Стейнар Мадсен, медицинский директор Агентства по лекарственным препаратам Норвегии, заверил журналистов в том, что вакцинация будет идти прежними темпами.

В общем, ничего удивительного. Поставки вакцины от Pfizer/Biontech были проплачены задолго до того, как вакцина была изготовлена. Ее принятие лоббировалось на самом высоком правительственном уровне. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, лично настаивала на скорейшем одобрении вакцины в ЕС. И это несмотря на то, что у компании Pfizer опыта в разработке вакцин практически нет, зато за ней тянется хвост совершенно оглушительных скандалов.

Самый жуткий из них был связан с обвинениями Pfizer в нелегальных испытаниях на детях в Нигерии нового антибиотика в середине 90-х. Подопытные о тестировании ничего не знали. Около двухсот детей погибло. Суд с властями Нигерии тянулся многие годы. После были иски, поданные против Pfizer из-за других препаратов.

Поэтому с вакциной от коронавируса корпорация решила подстраховаться. Невероятно, но Pfizer настояла на том, чтобы в договоре с Европейским агентством по лекарственным средствам не прописывалась ответственность компании за побочные эффекты ее вакцин.

Такая практика широко распространена в США, однако для европейских регуляторов это просто немыслимо. Обычно они жестко следят за соблюдением всех регламентов и тщательно проверяют производителей. Такую процедуру сейчас проходит отечественный производитель вакцины "Спутник V".

Нам в связи с договоренностью Путина и Меркель о совместном производстве "Cпутник V" только что на протяжении двух часов задавали самые сложные вопросы, выясняли, есть ли у нас все условия для производства вакцин, этот контроль был на порядки глубже, сложнее того, который осуществлялся в отношении Pfizer, — рассказывает академик Александр Леонидович Гинцбург, руководитель Научного центра имени Гамалеи. — То, что делает европейский регулятор в отношении Pfizer, противоречит всей мировой практике. С производителя снимается всякая ответственность. Это просто какой-то междусобойчик на государственном уровне!"

Осложнения и смерти, вызванные вакциной Pfizer/Biontech, обусловлены тем, что в ее создании использовалась РНК-технология. До сих пор подобные вакцины применялись только в ветеринарии. На людях они не использовались никогда. Соответственно, не изучена и непредсказуема вся побочка от РНК-вакцин.

Суть метода в том, что в человеческий организм вводится небольшой отрезок РНК (рибонуклеиновой кислоты) коронавируса. Теоретически организм должен реагировать, вырабатывая антитела и получая иммунитет.

Однако, по словам академика Гинцбурга, главная проблема здесь в том, что РНК оказалась чрезвычайно лабильна. Она постоянно меняется — причем это может происходить и в процессе производства. В результате РНК в каждой партии могут отличаться друг от друга.

При попадании в человеческий организм такие деградированные РНК способны вызвать самые непредсказуемые последствия. "Вот в Израиле столкнулись с тем, что у вакцинированных пациентов наблюдался парез лицевого нерва, — рассказывает Гинцбург. — Но это же лишь то осложнение, которое видно невооруженным глазом, оно буквально налицо. Однако мы не имеем полного представления о том, какие еще осложнения могут происходить внутри организма. Это может быть паралич мускулатуры пищевода, например. Или паралич сердечного нерва. А ведь он отвечает за деятельность сердечной мышцы..."

По мнению Гинцбурга, не меньше 30-40% людей вакцина от Pfizer противопоказана. Это аллергики, пожилые люди. Но вакцинация продолжает идти ударными темпами — несмотря на то, что миллионы европейцев и американцев откровенно боятся ее и пытаются избежать.

Над их страхами часто смеются — как же могут цивилизованные люди верить в опасность прививок? Однако проблема действительно есть. Европейцев нешуточно пугает, например, то, что состав вакцины Pfizer во время клинических испытаний отличался от того, что пошло потом в коммерческое производство. Люди буквально не понимают, что им собираются колоть и что с ними после этого будет.

Параллельно полным ходом идет информационная война против русской вакцины — несмотря на то, что "Спутник V" разработан по классической, традиционной технологии, успешно применяющейся более полувека.

То Twitter (как бы непреднамеренно) заблокирует аккаунт "Спутника V". То Вашингтон запретит покупать русскую вакцину украинцам, а Брюссель запретит это делать венграм. Возникают идеи о "паспортах здоровья" для привитых вакциной от Pfizer, чтобы тех, у кого такого паспорта нет, не пускать в Евросоюз. Идет беспрестанный черный пиар "Спутника". Microsoft внезапно вбрасывает фантастическую дезу про русских хакеров, которые якобы пытались украсть информацию о вакцинах у западных разработчиков.

Совершенно непонятно, зачем нужны были хакерам данные о незаконченных разработках, если в России к тому времени был уже свой "Спутник V". Более того, в прошлом году за помощью в Центр имени Гамалеи обратились британские коллеги, столкнувшиеся с проблемами в создании своей вакцины AstroZeneca. Русские ученые безвозмездно помогли партнерам наладить производство. Если бы не отечественные технологии, британцы так и не увидели бы своей вакцины. И их тоже поджидал бы сомнительный укол от Pfizer.

Однако сегодня об этом уже никто не вспоминает. Признать, что русские совершили очередной научный прорыв и теперь бескорыстно помогают всем желающим, — это просто смерти подобно. На Западе предпочли развязать войну вакцин — несмотря на то, что на этой войне массово гибнут их собственные граждане.

Судя по всему, руководство Pfizer изначально было в курсе тех проблем, которые возникнут при применении их вакцины. Прямо в день завершения клинических испытаний, когда акции компании взлетели на 15%, гендиректор Pfizer Альберт Бурла избавился от своего пакета акций компании на 5,5 миллиона долларов. Исполнительный вице-президент Салли Сюзман продала свои акции на 2,2 миллиона. Прямо как знали.

Главный этап тестирования любой вакцины — массовые испытания на людях. Этот этап Pfizer благополучно пропустила. Но то, как применяется их вакцина сегодня, выглядит именно что масштабным тестированием — без предупреждения пациентов, без компенсации рисков, без малейшей заботы о жизни и здоровье людей. Похоже, что население "золотого миллиарда" используют как подопытных кроликов — причем за их же деньги. "Это близко напоминает опыты доктора Менгеле", — полагает Александр Гинцбург.

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