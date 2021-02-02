Европейская склока: Лондон заподозрили в срыве вакцинации

Едва в Европе стартовала вакцинация от коронавируса, как возникли сложности. Производители не успевают выпускать нужное количество доз. Но власти ЕС им не верят и проблемы с поставками объясняют давлением Великобритании на фармпроизводителей.

Почему в Европе заговорили о "войне вакцин", читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.

Коллективный иммунитет

"AstraZeneca неожиданно сообщила, что изготовит меньше прививок, чем обещала. Но новый график неприемлем для ЕС. Если компания не объяснит, сколько доз недопоставит, мы пойдем на крайние меры. Отправка вакцин Pfizer в Великобританию будет приостановлена", — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Ультиматум Брюсселя последовал после того, как англо-шведский фармпроизводитель AstraZeneca сообщил о проблемах с производством препарата. Из-за большого спроса компания не укладывается в сроки. Обещанные 400 миллионов доз попадут в ЕС с двухмесячной задержкой.

"Сложности связаны с изготовлением основного компонента", — объяснил гендиректор AstraZeneca Паскаль Сорио.

Но Брюссель не поверил. "Почему же тогда Великобритания получает все в срок?" — обратился Мишель к руководству AstraZeneca и официальному Лондону.

Власти Италии открыто обвинили Туманный Альбион в срыве вакцинации и пригрозили подать в суд на англо-шведского производителя. Глава итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи ди Майо предположил, что Лондон не отправляет вакцину на экспорт из-за нового штамма COVID-19.

Подозрения вызвало и то, что в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре прививочная кампания началась одновременно с европейской. Хотя ЕС в числе первых заключил сделку с AstraZeneca и Pfizer.

"Ситуация спровоцировала "вакцинную войну", — подчеркнул Мишель.

"Сингапур в Европе"

Британские власти отрицают обвинения. Министр по делам вакцинации Надхим Захави пообещал разобраться. На завод Halix в Нидерландах, где выпускается препарат, он направил группу инженеров. Если они устранят проблему, то европейцы получат нужные объемы в срок, пообещал министр.

Лондон опроверг и популярную версию о том, что задержка с поставками связана с Brexit. Первым ее озвучил Эммануэль Макрон. Французский лидер предположил, что после выхода из ЕС британские власти искусственно ставят Брюсселю палки в колеса. Тем самым кабинет Джонсона показывает: Европа не справится без Великобритании.

"Когда в ЕС возникают сложности, британцы любят говорить — это не их, а наша ответственность. Но поставки вакцины — слишком серьезный вопрос, чтобы перекладывать вину на кого-либо. Европейский регулятор проконтролирует работу AstraZeneca и выяснит причину задержек", — предупредил Макрон.

Глава Елисейского дворца признал, что всегда выступал против Brexit. Не нравятся ему и новые идеи британцев о сотрудничестве с ЕС и США. Одна из них едва не спровоцировала новый скандал между Лондоном и Парижем.

Речь об инициативе Джонсона превратить Великобританию в "новый Сингапур в Европе". Британский премьер хочет смягчить условия ведения бизнеса для американских и европейских компаний. Готов Лондон и к заключению новых торговых соглашений с Вашингтоном и Парижем. Если идеи реализуют, то США и ЕС будет выгоднее сотрудничать не напрямую, а через Туманный Альбион.

Макрон задался вопросом, стоило ли выходить из ЕС, если теперь Лондон пытается снова привлечь европейцев и американцев.

"Невозможно быть лучшим союзником одновременно и Европы, и США. При этом заявлять о себе как о "новом Сингапуре". Нельзя быть немножко беременным. Судьба британского народа в силу истории и географии едва ли отличается от нашей", — высказался французский лидер.

Неуместно говорить и о том, что создание "нового Сингапура в Европе" решит вопрос с поставками, заключил Макрон.

Присмотреться к "Спутнику V"

Сложности возникли и у американской Pfizer. Компания обещала ЕС 100 миллионов доз. Пока Брюссель получил лишь половину, и европейские чиновники ломают голову, как распределять их между странами. Причем ситуация с коронавирусом в Европе по-прежнему близка к критичной.

Впрочем, Pfizer изначально заявляла, что с поставками могут быть трудности. И дело не только в транспортировке. Инъекция жизненно необходима США, где количество смертей от COVID-19 приближается к половине миллиона. С начала прививочной кампании препарат получили 30 миллионов американцев. Врачи бьют тревогу: это очень мало для трехсотмиллионного населения страны.

Негодуют и европейцы, вложившие немало средств в исследования и разработку вакцин Pfizer. Претензии те же, что и к AstraZeneca: все в равной степени нуждаются в прививках и неуместно отдавать приоритет какому-то одному государству.

Помимо AstraZeneca и Pfizer, европейскую сертификацию в ближайшее время получат американская Johnson & Johnson, французская Sanofi-GSK, немецкая CureVac. Заявку подала и российская "Спутник V". Для массовой вакцинации странам ЕС необходимо 2,3 миллиарда доз. Но Брюссель осознает: невозможно быстро получить такие объемы. Из этого европейцы делают вывод: говорить об успехах прививочной кампании можно лишь в конце года.

Чтобы ускорить процесс, некоторые страны ЕС присматриваются к вакцинам российского и китайского производства. Так, Франция готова воспользоваться российским "Спутником V", если медицинское сообщество подтвердит его эффективность.

Интерес к препарату проявил и Германский институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств. Условия те же — соответствие критериям ЕС.

Исторические дрязги

"Едва Великобритания и ЕС уладили противоречия вокруг Brexit, как возникли новые. "Война вакцин" — продолжение противостояния. Главный критик британских властей — Париж. Макрон выступал против экономических привилегий для Туманного Альбиона. Сейчас его негодование вызывают преимущества в поставках вакцины для Лондона", — объясняет французский политолог Жан Виардо.

Тем не менее он призывает не рассматривать отношения двух стран как напряженные или враждебные.

"Франция и Великобритания исторически соперничали. Сейчас делить особо нечего, — продолжает Виардо. — Макрона и Джонсона не назовешь друзьями, но они и не враги. Просто пандемия внесла коррективы. На первое место вышли интересы государства, а не ЕС как единой структуры".

Британский специалист по международным отношениям Саша Мэтьюз полагает, что в условиях пандемии в Европе действует принцип "каждый сам за себя". Она подчеркивает: самая сложная ситуация с коронавирусом в Великобритании, и Лондон сейчас заинтересован в оперативной вакцинации.

"Новый штамм отрезал британцев от внешнего мира. Остановлен транспорт, все сидят дома. Если прививочная кампания замедлится и страну не откроют, люди выйдут на протесты. Кабинет Джонсона это осознает и торопит производителей. Но это не значит, что премьер — причина проблем с поставками", — говорит эксперт.

Многие страны ЕС все еще не могут простить британцам Brexit и ищут любой повод обвинить Лондон в собственных бедах, рассуждает Мэтьюз. Но вакцина — не тот случай, и Джонсон, по ее мнению, вряд ли оказывает давление на фармкомпании.