Отчаянные времена, отчаянные меры: и снова о майнинге в Абхазии

Вот уж не думал и даже не хотел возвращаться к этой теме, но не удалось.
Людям свойственно относиться к различным проблемам с определенной степенью эгоизма. Мы наивно полагаем, когда смотрим и видим проблемы вокруг, что нас это не коснется и, может, даже немного в душе празднуем маленькую, но победу, что невзгоды есть везде, у всех, но не у меня. Но нет, в моем случае, где в спокойном поселке был относительный оазис в плане подачи электроэнергии, наверняка появились криптовалютчики, и сразу началась чехарда, светомузыка. И теперь про возможные поломки электроприборов ты читаешь не в соцсетях, а уже сам с ужасом ждешь, выдержит ли холодильник очередной скачок напряжения, не сгорит ли телевизор.
Небо в клеточку для майнера
Какие ваши доказательства?
Столь решительные шаги государства я рассматриваю как очередную попытку власти остановить броуновское движение и придать этому процессу какое-то определенное направление, отрегулировать и, может, даже пополнить бюджет. С моей точки зрения, инициатива упущена, и, к великому сожалению, сложно будет навести порядок. Взглядом бывшего оперативника уже вижу проблемы в сборе доказательств для привлечения к уголовной ответственности незаконных криптовалютчиков.
Да вот самый простой гипотетический случай возьмем. Выявлена ферма в населенном пункте N мощностью один мегаватт. Вроде бы все складывается для возбуждения уголовного дела, так как порогом для уголовного преследования является цифра в 300 киловатт. Но тут выясняется, что ферма принадлежит сразу группе людей, а их пятнадцать человек, которые честно признаются в этом. И уже совсем другой подход, уже административное правонарушение и другие санкции.
Таких моментов в правоприменительной практике возникнет масса. Не буду подробно описывать и приводить их, чтобы мои рассуждения не стали пособием для нарушителей закона. Но то, что бизнесмены нового толка, как я их назвал бы, просто так не сдадут свои позиции - это совершенно точно. Эти люди рискнули, поверили в возможность зарабатывать таким способом, вложили немалые средства, организовали процесс, скооперировались, в некоторых случаях срослись с контролирующими структурами, и было бы наивно полагать, что они послушно откажутся от такого заработка.
Запретить нельзя разрешить
Конечно же, о таком потенциале, как финансовом, так и в плане поддержания правопорядка, как в Китае, нам не приходится даже мечтать, но не рассматривать такой положительный опыт тоже нельзя. Учитывая объективную реальность, когда одними запретительными мерами не обойтись, надо найти определенный компромисс в этой области. С одной стороны, жестко пресекать деятельность владельцев больших ферм и обладателей энергоемких асиков, с другой стороны, снять бюрократические и таможенные барьеры, помогать, поощрять и легализовывать приобретение и установку оборудования для добычи криптовалют, подчеркну, нового поколения. При этом найти разумный предел в количестве единиц этого оборудования на одного собственника и даже оказывать государственную поддержку в приобретении таких систем малоимущими слоями населения.
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