Отчаянные времена, отчаянные меры: и снова о майнинге в Абхазии

Вот уж не думал и даже не хотел возвращаться к этой теме, но не удалось.

Людям свойственно относиться к различным проблемам с определенной степенью эгоизма. Мы наивно полагаем, когда смотрим и видим проблемы вокруг, что нас это не коснется и, может, даже немного в душе празднуем маленькую, но победу, что невзгоды есть везде, у всех, но не у меня. Но нет, в моем случае, где в спокойном поселке был относительный оазис в плане подачи электроэнергии, наверняка появились криптовалютчики, и сразу началась чехарда, светомузыка. И теперь про возможные поломки электроприборов ты читаешь не в соцсетях, а уже сам с ужасом ждешь, выдержит ли холодильник очередной скачок напряжения, не сгорит ли телевизор.

Небо в клеточку для майнера

Какие ваши доказательства?

Парламент Абхазии рассмотрел и принял законодательные инициативы президента об усилении ответственности за незаконное подключение к электросетям, взвинтив в разы штрафные санкции. Что же касается незаконной добычи криптовалют, то тут особо ретивый майнер может даже за решетку угодить. Так, по крайней мере, предусмотрено новой статьей Уголовного кодекса. Очень спорный вопрос, стоило ли вводить специальную статью именно против этого бизнеса, но это скорее необъятное поле для споров юристов, а простому гражданину Абхазии важно, чтобы этот хаос прекратился. Горожанину или жителю села нужно, чтобы бесперебойно в квартиры и дома шел ток, чтобы было тепло и уютно, чтобы электроприборы не летели, и, конечно, для них введение драконовских санкций, как мед на душу, как вера в лучшее будущее.

Столь решительные шаги государства я рассматриваю как очередную попытку власти остановить броуновское движение и придать этому процессу какое-то определенное направление, отрегулировать и, может, даже пополнить бюджет. С моей точки зрения, инициатива упущена, и, к великому сожалению, сложно будет навести порядок. Взглядом бывшего оперативника уже вижу проблемы в сборе доказательств для привлечения к уголовной ответственности незаконных криптовалютчиков.

Да вот самый простой гипотетический случай возьмем. Выявлена ферма в населенном пункте N мощностью один мегаватт. Вроде бы все складывается для возбуждения уголовного дела, так как порогом для уголовного преследования является цифра в 300 киловатт. Но тут выясняется, что ферма принадлежит сразу группе людей, а их пятнадцать человек, которые честно признаются в этом. И уже совсем другой подход, уже административное правонарушение и другие санкции.

Таких моментов в правоприменительной практике возникнет масса. Не буду подробно описывать и приводить их, чтобы мои рассуждения не стали пособием для нарушителей закона. Но то, что бизнесмены нового толка, как я их назвал бы, просто так не сдадут свои позиции - это совершенно точно. Эти люди рискнули, поверили в возможность зарабатывать таким способом, вложили немалые средства, организовали процесс, скооперировались, в некоторых случаях срослись с контролирующими структурами, и было бы наивно полагать, что они послушно откажутся от такого заработка.

Запретить нельзя разрешить

Вот и где в этой фразе, вынесенной в подзаголовок, поставить запятую? Если рассматривать эту проблему с другой стороны, то для полной объективности нельзя не признать, что бизнес этот достаточно успешный во всем мире, где есть доступ к дешевым источникам электроэнергии. Такая мощная держава, как Китай пошла дальше в этом процессе. Они ввели жесткий запрет на добычу криптовалют через энергоемкое оборудование, дали определенное время, чтобы все такие устаревшие аппараты беспрепятственно вывезли за пределы страны. Вот почему весь остальной мир наводнили достаточно дешевыми асиками. Теперь, в массе своей, в Китае повсеместно установлено оборудование нового поколения, которое по производительности не уступает предыдущему, при том, что потребление электроэнергии минимальное, аппараты менее шумные и в совокупности наносится меньший вред окружающей среде.

Конечно же, о таком потенциале, как финансовом, так и в плане поддержания правопорядка, как в Китае, нам не приходится даже мечтать, но не рассматривать такой положительный опыт тоже нельзя. Учитывая объективную реальность, когда одними запретительными мерами не обойтись, надо найти определенный компромисс в этой области. С одной стороны, жестко пресекать деятельность владельцев больших ферм и обладателей энергоемких асиков, с другой стороны, снять бюрократические и таможенные барьеры, помогать, поощрять и легализовывать приобретение и установку оборудования для добычи криптовалют, подчеркну, нового поколения. При этом найти разумный предел в количестве единиц этого оборудования на одного собственника и даже оказывать государственную поддержку в приобретении таких систем малоимущими слоями населения.

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