Развод на бабки: чета Гейтс расстается

Один из богатейших людей планеты — Билл Гейтс — объявил о разводе. Это хороший повод присмотреться к человеку, который считается весьма влиятельной персоной в мировой политике.

Несмотря на то что миллиардер неуклонно борется за права секс-меньшинств и трансгендеров, его собственная семья оказалась совершенно ортодоксальной. Первый и единственный брак у обоих супругов, никакой там полиамории или других глупостей вроде смены пола, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Двадцать семь лет вместе. Трое прекрасных детишек.

Сто сорок шесть миллиардов долларов на двоих, не считая 50 миллиардов в благотворительном фонде — в сумме это больше, чем ВВП, например, Украины. Нереальное число домов, гостиниц, поместий по всему свету. Сто тысяч гектаров земли только в США. Парк частных самолетов.

В старые добрые времена, когда американцы еще называли вещи своими именами, таких, как Гейтс, считали filthy rich — "непристойно богатыми". Про них писали критические романы — типа "Железной пяты олигархии" — и снимали разоблачительные фильмы на манер "Гражданина Кейна".

Однако Билл Гейтс сделал то, чего не удавалось скоробогачам прошлого, — он подсадил на гранты своего благотворительного фонда практически все "прогрессивные" американские СМИ. Мировые массмедиа быстренько подтянулись вслед. Параллельно олигарх скупил и добрую часть политиков.

В результате реальная власть его в Штатах почти беспредельна. "Нет, я не хочу назначать американских президентов до конца своей жизни, — лениво сказал он в 2010 году. — Я бы лучше занялся обновлением энергетики".

Единственную неудачу в плане назначения президентов — явление Трампа народу — Гейтс скоренько исправил. Представитель Демпартии оказался в Белом доме вопреки воле миллионов американских избирателей.

В мировом информационном поле Гейтс — это нечто среднее между поп-звездой и папой римским. Он несет в массы благую весть, которая с поразительной скоростью становится сначала модой, а затем и приказом, обязательным к исполнению для очень многих правительств по всему миру. Как-то так само собой получается, что демократически избранные народные лидеры берут под козырек и делают ровно то, чего хочется Биллу Гейтсу.

Характерно при этом, что широким народным массам олигарх впаривает совершенно не тот лайфстайл, которого придерживается сам. Сын богатых и влиятельных родителей, классический мажор, получивший свою фирму и начальный капитал на блюдечке с голубой каемочкой, он неустанно топит за равенство и "инклюзивность". Образцовый семьянин, он неумолимо навязывает публике все более сложные модели сексуальных девиаций.

Такая же история с инновациями. Считается, что лидеры IT-гигантов — от Джобса до Цукерберга — создали монополии благодаря своей креативности и гениальности. На самом деле их методы были вполне старомодны и с инновациями ничего общего не имели. Это были взятки, госзаказ и уклонение от налогов.

Двадцать лет назад американское Министерство юстиции попыталось добиться признания Microsoft монополией, подвести ее под закон о трестах и раздробить. На тот момент корпорация контролировала более 90 процентов рынка софта. Юристы Microsoft проплатили — прошу прощения, пролоббировали — конгрессменов, и американские законодатели проголосовали за сокращение финансирования Министерства юстиции. Дело развалилось. Microsoft продолжила доминировать на рынке. Кстати, монополией ее признали впоследствии и Европейская комиссия, и российская ФАС.

На этой позиции корпорация скорее тормозит развитие новых технологий, а не инвестирует в них. Зачем монополии развитие? Ей нужно уничтожать конкурентов, чтобы они не роняли цены.

Параллельно Microsoft обзавелась госзаказами, начала обслуживать Пентагон, и больше уже никаких неудобных вопросов им никто не задавал. Незаметно ушла из инфополя и тема с налогами. Билл Гейтс (как и владелец Amazon Джефф Безос, кстати) прописан в штате Вашингтон, а там налога на крупные состояния нет, налога на дивиденды тоже нет.

Подоходный налог? Но ведь формально доходов у Гейтса — пока он не решит продать акции — как бы и нету. Именно чтобы вывести свои деньги из-под налогообложения, Гейтс в свое время ушел из Microsoft и перевел капиталы в благотворительный фонд.

Этот фонд — Bill and Melinda Gates Foundation — активно инвестирует, но неизвестно куда. Говорят, что только на акциях "большой фармы" в прошлом году фонд мог заработать десятки миллиардов. Однако получить информацию по этим прибылям невозможно. Равно как и обложить их налогами — это же "благотворительность".

"Они (фонд Гейтсов) вообще перед кем-то отчитываются? — задается вопросом Кейт Элджер из НКО "Врачи без границ". — У них даже управляющей структуры нет, чтобы это все контролировать. На наши вопросы они не отвечают..."

Влияние легенды про Гейтса — инноватора и филантропа — было огромным. На этой развесистой клюкве выросло во всем мире уже не одно поколение городской буржуазии. Она хочет инклюзивности, инноваций и 157 гендеров. Все это озарено для нее золотым сиянием миллиардов Гейтса. Нет, ну у человека только в вашингтонском поместье "Ксанаду 2.0" аж 24 ванные комнаты. Наверное, и у нас у всех так будет, если заведем гей-браки.

Кто же стоит на пути к буржуазному счастью? Да те неуклюжие, "авторитарные", патриархальные, далекие от новых технологий национальные правительства, которые по старинке берут с богачей налоги, сводят бюджет, платят зарплаты и пособия, поддерживают в рабочем состоянии армию, больницы, заводы, церкви, школы, центральное отопление, транспорт, ведут все это скучное, неповоротливое хозяйство, благодаря которому мы все только и живы. Что ж, давайте снесем правительство. Приедут эмиссары от Гейтса, будет счастье.

Знакомая песня? Но так думают не только в Москве, подобные прогрессоры есть и в Шанхае, и в Рио-де-Жанейро, и даже в Тегеране, вероятно, есть.

Небольшой спойлер: счастья не будет. У современных капиталистов закончились колонии, они хотят вплотную взяться за средний класс. Гейтс открытым текстом предлагает человечеству перейти на ответственное потребление, то есть по факту погрузиться в нищету. У него же все останется по-прежнему.

В своей новой книге "Как избежать климатической катастрофы" олигарх предлагает людям радикально сократить свой "углеродный след" — не есть мяса, не ездить на машинах, не летать в отпуск. Сам он продолжает летать больше всех знаменитостей в мире. Его личный стиль жизни — со всеми этими бесконечными поместьями, прислугой, потреблением бензина и электричества — вредит экологии так, как не под силу населению небольшой страны.

Инвесторам со всего мира Гейтс советует вкладываться в зеленую энергетику, особенно ему нравится водород. Сам же он сугубо по старинке инвестирует в нефтянку и вредные производства типа Caterpillar и ExxonMobil.

После развода супруги Гейтс намереваются поделить свой благотворительный фонд. Мелинда, чьей единственной профессией всегда было "жена богатого мужа", обещает раздавать гранты и поддерживать женщин, работающих в сфере высоких технологий. Все выглядит так, будто развод чета затеяла ради того, чтобы еще раз перепрятать капиталы, укрыть новые сверхприбыли, а потом потихоньку передать богатства своим детям.

Капитаны большого бизнеса могут быть весьма полезны для государства, если остаются при этом ответственными гражданами, платят налоги и инвестируют в развитие страны. Беда начинается, когда супербогачи пытаются приватизировать государство. Именно к этому беспределу и зовут фанаты Билла Гейтса.

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