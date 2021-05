До дна: как алкогольные традиции мешают жить и помогают работать

Однако скандинавы далеко не самые большие любители выпивки. Британцы, к примеру, чаще уходят в запои, а для японцев пирушка с начальством — залог успешной карьеры. При этом "самую пьяную" нацию неожиданно обнаружили в Прибалтике, пишет Софья Мельничук для РИА Новости.

Живописное озерцо Гентофте на севере Копенгагена — популярный у местных маршрут для бега. Обычные старшеклассники дистанцию в два с половиной километра преодолеют минут за двадцать, но только не датские. У них традиция: бежать вокруг Гентофте с упаковкой пивных бутылок наперевес, попутно их осушая. Добраться до финиша нужно как можно скорее, а если в процессе еще и стошнит, добавят баллы.

О таком ритуале режиссеру фильма "Еще по одной" Томасу Витенбергу поведала его дочь Ида. "Когда она рассказала об этом моей американской коллеге, которая приехала к нам в Данию, та посмотрела на меня странным взглядом и спросила: "Девочка весом в 50 килограммов, да еще и с рюкзаком, выпьет упаковку пива на бегу? Когда же вмешается отец?" — вспоминал в интервью Витенберг. Он ответил просто: "Отец ничего делать не будет. Он же датчанин".

Истории дочери о пьянках датской молодежи вдохновили Витенберга на создание фильма о "празднике алкоголя", без которого история человечества была бы совершенно иной. Ида должна была исполнить в нем одну из главных ролей, но в начале съемок погибла в автокатастрофе. Трагедия заставила режиссера переосмыслить посыл. Теперь картине предстояло не просто рассказать о выпивке. Витенберг решил сделать поучительный, но жизнеутверждающий фильм.

О датской культуре пития давно слагают легенды, северяне закрепили за собой статус самых пьющих жителей Европы. Однако, вопреки стереотипу, они давно уже не в авангарде европейского алкоголизма — так заключили в Еврокомиссии. Самая пьющая нация на континенте — литовцы: на каждого в день приходится по 71,9 грамма чистого спирта. За ними следуют поляки — 67,8 грамма, румыны — 66,1, эстонцы — 65,4, а замыкают пятерку лидеров словаки — 62,1. При этом Италия, которая славится вином, вермутами и ликерами, делит последнее место с Норвегией — около 25 граммов алкоголя на человека в сутки.