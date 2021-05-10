Переписывание истории раскалывает страну: выстоят ли США

"Нашу нацию хотят разделить на две части с помощью фальсификаций истории" — на днях вышла неплохая статья на эту тему. Тема для России хорошо знакома, не правда ли?

Конечно, знакома. За последние три десятилетия мы так часто слышали, что наша история — это тысяча лет рабства, что слово "славянин" происходит от слова "раб", что каждая из великих исторических эпох нашей страны кончается поражением светлых реформаторских сил и террором темных, пишет в материале РИА Новости Дмитрий Косырев.

Но сейчас речь о совсем другой стране, которая нам — вот сегодня и сейчас — показывает, как бороться с намеренными и злобными искажениями собственной истории. И называется эта страна, как ни странно, США.

Речь о знаменитом "проекте 1619", который объясняет американцам, что вся их история сводится к угнетению черных белыми, без всяких славных и светлых пятен. То есть, по мнению авторов, история США началась с первого ввезенного в означенном году раба из Африки, а дальше — четыреста лет ужаса и позора, за которые все должны каяться и платить.

Проект этот лишний раз показывает раздел страны не просто на две по-разному мыслящие половины нации — этот раздел углубляет существующие четкие географические границы. Демократы, то есть нынешняя администрация, делают "проект 1619" официальной идеологией страны и предписывают ввести везде — в школах, в вооруженных силах — лекции по "критической расовой теории". В ответ в республиканских штатах эту критическую теорию попросту запрещают, пользуясь немалой автономией штатов от федерального центра. Последний по времени случай — в штате Теннесси. Там запретили преподавать эту теорию в государственных школах (с частными ничего поделать нельзя). В итоге складываются две примерно равные по численности Америки, на территории одной из них следует верить в исходную гнусность своей нации и каяться без перерыва, а на других землях можно искать и находить в своей истории немало славных страниц.

Люди устроены странным образом: обычно они очень хорошо чувствуют, что происходит какая-то гадость. Но требуются слова, чтобы эти смутные ощущения перевести в действие.

И вот та самая неплохая статья, с которой мы начали разговор, — она находит немало слов для определения происходящего. Например, так: "они" (те, кто придумал "проект 1619") хотят изобразить Америку как изначально тиранический режим, чтобы сменить в стране всю систему и установить новый строй, нечто вроде социализма.

Говорит об этом Мэри Грабарь, специалист по истории. Она написала книгу под названием "Опровергая проект 1619: разоблачение плана по разделению Америки". Книгу начали обсуждать еще до ее выхода, потому что в ней анализируется ключевое для США событие — создание независимой (от Великобритании) страны в 1776 году. Дело в том, что "проект 1619" начинался со статьи публицистки из газеты The New York Times, Николь Ханна-Джоунс, которая утверждала: Декларация о независимости 1776 года и последовавшая война случились оттого, что Британия желала отменить рабство в своих американских колониях, а местные подданные — отцы-основатели США — дрались за то, чтобы рабство сохранить.

Мэри Грабарь — специалист как раз по вот этому, "британскому" углу зрения на основание своей страны. Она знает исходные документы и даты. И рассказывает об очевидном: рабство во всех колониях Британской империи (но, конечно, не на территории метрополии) было выгодно Лондону, активно им поощрялось, документов на эту тему сколько угодно. Британское движение за отмену рабства в империи стартовало только в 1787 году, через четыре года после официального окончания войны с американскими колониями за их независимость. И это оно только стартовало. А если начать разбираться с абсолютно расистскими принципами функционирования Британской империи уже даже в XX веке, то тут тоже можно найти много интересного.

Отцы-основатели США, может, и были рабовладельцами (десять из 12 первых президентов). Но реальной причиной войны за независимость были налоги Лондону, а не институт рабства. Дальше Америка с этим институтом начала разбираться сама, и у нее это заняло немало времени. В том, что сейчас потомки рабов стараются уничтожить государство, начав с требования пожизненных и немалых выплат просто за цвет своей кожи, может быть, и есть какая-то божественная справедливость, но это уже не к историкам.

Историки — это люди, которые работают с фактами, а не с кармой и прочими подобными штуками. Заметим, что "проект 1619" был начат вопреки оценкам всяческих школ и гильдий историков, которые в целом-то хорошо знают все и про независимость Соединенных Штатов, и про гражданскую войну, которая началась почти через столетие после 1776 года. Кстати, ключевой причиной той войны тоже было не рабство, а иные экономические механизмы и подводные течения.

Выводы тут можно и нужно делать вот какие: массовые фальсификации истории используются далеко не только против России — с упором на ее роль во Второй мировой войне или мировой истории в целом. Этот метод даже не обязательно применяется одними государствами против других.

В случае с США фальсификации эти стали орудием во внутренней идеологической борьбе — левые против правых, демократы против республиканцев.

Это просто технология — и очень эффективная — по моральному уничтожению своих противников. В результате профессия историка стала, в очередной раз, предельно важной, конфликтной и политизированной. По всему миру, а не только на фронтах российско-западной борьбы за правду.

В советскую эпоху, да и сейчас, было и есть немало мыслителей, с радостью хватающихся за любые идеологии, доказывающие, что история США (или иных недружественных стран) полна крови и грязи. В ответ их идеологи бодро внедряли в российское мышление такие же гнущие к земле идеи, да и факты, насчет нашей истории. Возможно, пора вспомнить, что наука история — это не дубинка против врага, а перманентный поиск истины.

В США тем временем на "российские" позиции — то есть за уважение к собственной истории — твердо переходят республиканцы. Расистский "проект 1619", повторим, запрещают не только в штате Теннесси, а и во всех прочих "трамповских" штатах. Группа республиканских сенаторов издала документ, где говорится: "молодежи нашей нации не нужно промывание мозгов, которое сосредоточено только на прошлых грехах и делит нашу нацию на два лагеря. Программы, оплачиваемые деньгами налогоплательщиков, должны делать упор на общих для всех гражданских ценностях, которые соединяют нас, а не продвигать радикальные идеи, разрывающие наше общество". А что, хорошо сказано.

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