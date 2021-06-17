Запад и COVID-19 преподали России очередной урок демократии

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице по распространению коронавируса главный санитарный врач Москвы Елена Андреева своим постановлением от 16 июня ввела обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.

На фоне лавинообразного ухудшения эпидемической ситуации в стране резко ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом. На этот раз основное направление усилий — наращивание темпов вакцинации. Как развивается ситуация с вакцинацией в России, рассуждает колумнист Ирина Алкснис для РИА Новости.

В Москве и Подмосковье будет введена обязательная вакцинация работников довольно большого количества сфер — торговли, общественного транспорта, ЖКХ, образования, развлечений и так далее. Также столичный Роспотребнадзор потребовал от работодателей привить 60 процентов сотрудников: к 15 июля — первой инъекцией, а к 15 августа — второй. В Карелии вводятся паспорта коллективного иммунитета, показатели которого будут основанием смягчения ограничительных мер для соответствующих предприятий.

Оценивая вводимые меры, бизнес-омбудсмен Борис Титов прямо сказал, что, "если сплошная вакцинация станет альтернативой ограничения в работе, бизнес, безусловно, всецело поддержит такой подход".

На днях Кремль выразил недовольство имеющимися темпами вакцинации, отметив, что они "оставляют желать лучшего", — и это весьма мягкая характеристика сложившегося положения.

В России привито от коронавируса менее десяти процентов населения. Причем последнее время федеральные и региональные власти уже и не знали, как уговаривать граждан дойти до поликлиник и пунктов вакцинации. Дело дошло до организации лотерей с крупными призами — машинами и квартирами — среди прививающихся.

Ситуация откровенно абсурдная, учитывая, какая драка идет за вакцины за границей.

Экспертами и аналитиками выдвигается множество версий о причинах сложившегося положения и виновных в нем. Одни возлагают ответственность на власти, к которым, по их мнению, отечественное общество испытывает глубинное недоверие. Другие считают, что за все в ответе безответственность и наплевательское отношение к собственному здоровью многих наших сограждан.

Вот только государству не до глубоких рефлексий и тонких философских материй. Накрывающая страну новая волна COVID-19 ставит перед ним конкретную задачу решения возникшей проблемы, и вот тут — как ни покажется странным — Россия получает очередной очень важный и полезный урок практической демократии. Практическая демократия — это та, которая функционирует в реальности, а не сферическая в вакууме с розовыми пони.

Обвинения нашей страны в авторитаризме и отсутствии демократии стали давно привычными в наших отношениях с Западом. Но у этой темы есть и чисто внутриполитическая составляющая: Россия последовательно строит, а точнее — взращивает у себя демократию, при этом государство и общество вынуждены иметь дело с внутренними идеализированными представлениями о ней. Таковые сформировались в последние десятилетия прошлого века — в силу нехватки тогда знаний о том, как на самом деле работают западные системы, которые принято называть демократическими.

Ныне ситуация довольно быстро меняется. Информационная проницаемость мира одну за другой развеивает иллюзии о том, как живут "настоящие демократии".

На их фоне отечественная политика выглядит и реально является гораздо более либеральной и мягкой. Эпидемия стала очередным тому подтверждением.

Западный мир большую часть 2020 года был заперт под суровыми локдаунами. Всю прошедшую зиму доведенных до отчаяния сидением в четырех стенах протестующих европейцев без церемоний разгоняли водометами по всему ЕС. Потом там началась вакцинация, носящая добровольно-принудительный характер: добровольный — потому что с радостью дашь себе вколоть что угодно, только бы жизнь наконец вернулась в нормальное русло, а принудительный — потому что отказ от вакцинации грозит там человеку массой неприятностей: от невозможности ходить в магазины-рестораны и вплоть до потери работы.

Российское же общество с прошлого лета жило практически обычной жизнью с минимальными, а зачастую символическими ограничениями. Зато государство в экстренном режиме перестраивалось, запуская массу инноваций, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. А отечественные ученые совершили подвиг, в кратчайшие сроки создав вакцину, оказавшуюся лучшей в мире.

В результате все, что требовалось от наших граждан, — это проявить ответственность, придя на вакцинацию.

И абсолютное большинство эту задачу благополучно провалило, доказав тем самым малоэффективность либеральной политики и не оправдывающуюся надежду на здравый смысл людей в чрезвычайных условиях. Ну а заодно была подтверждена правота властей западных государств, которые изначально не питали иллюзий по поводу сознательности большей части населения и последовательно загоняли свое общество в заданный коридор действий.

Для нашей страны урок оказался болезненным: она вернулась к зимним показателям заболеваемости, а система здравоохранения вновь вынуждена справляться с пиковыми нагрузками.

Что ж, анонсированные решения по стимуляции темпов вакцинации свидетельствуют, что российское государство готово провести работу над ошибками.

Разумеется, не будет никакой обязаловки и принуждения. У человека есть право выбора и возможность отказаться от прививки — просто за это придется заплатить определенными ограничениями во имя общественного здоровья и интересов большинства. Ведь демократия — это не только права, но еще и обязанности, а также ответственность за собственные решения и поступки. Западный мир нам в очередной раз наглядно это продемонстрировал.

Добро пожаловать в демократию.

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