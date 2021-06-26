Животные делают нас людьми

Почему отношение к животным - это один из признаков зрелого, здорового общества, и о своей истории взаимоотношений с домашними питомцами, рассказал колумнист Sputnik.

Алексей Ломия, Sputnik

В моей большой семье, где было четверо детей и постоянно кто-то гостил, все мои попытки обзавестись домашним питомцем на корню пресекались. Что не сказать про семью моей супруги, у которой отец был потомственным и знатным охотником. Чаще всего он предпочитал пойнтеров. А в квартире обитала кошка. Видимо поэтому я очень часто слышал от жены, что неплохо было бы приютить кошечку и в нашу семью. То была война, то послевоенная суета, то маленькие детки, все не до этого было.

Экстремал Максик

И вот, в начале двадцать первого века, я, прогуливался по сочинскому рынку, увидел в корзиночке у бабульки красивых котят. Они были очень примечательными - красивого окраса с приплюснутыми носиками. Таких я видел до этого только на фотографиях и на экранах телевизоров. Я настолько проникся их необычной внешностью, что не сдержался и купил самого особенного.

Как объяснила мне их хозяйка, это был не просто перс, а персидский экстремал. От братьев и сестер он отличался тем, что у него носик был прямо между глаз. Так кот , по документам "Лев Золотое Руно", а по домашнему Максик поселился в нашей квартире. И стал еще одним членом нашей семьи, не иначе. Со своим характером, капризами, на вид очень грозный, но безумно ласковый и безобидный. Его сеансы "муртерапии" очень помогали снимать стрессы, он стал любимчиком. Прожил он у нас без малого восемнадцать лет, окруженный заботой и теплом.

© Foto / предоставил Алексей Ломия "Лев Золотое Руно", по документам, а по домашнему Максик

Черная пантерка

После утраты такого красавца я практически зарекся брать в дом животных. К ним легко привыкаешь, а расстаешься очень болезненно. Но, как говорят мудрые люди - никогда не говори никогда.

В абхазском сегменте фейсбука очень много пользователей неравнодушных к домашним животным. Половина ленты - это их просьбы приютить песика или кошечку. Я просто из любопытства всегда просматривал эти фотографии. И тут сработало!

Алексей Ломия и его питомец Максик © Foto / предоставил Алексей Ломия

Дочь Алексея Ломия Анана с любимицей всей семьи кошкой Черная пантера © Foto / предоставил Алексей Ломия 1 / 2 © Foto / предоставил Алексей Ломия Алексей Ломия и его питомец Максик

Девушка с красивым абхазским именем Антица рекламировала черную кошечку. Посовещавшись с семьей, решил поехать посмотреть, подержать на руках. Только так можно понять, хочешь ты взять на себя такую обузу или нет. И когда мне ее принесли, эту жалкую черную кроху, с зелеными глазками, напуганную и беззащитную, сердце дрогнуло.

"Перестань бояться, дуреха! Я везу тебя в рай!", - сказал я ей и забрал домой.

© Foto / предоставил Алексей Ломия Кошечка по кличке Черная пантерка

Совсем скоро она оправилась от первого шока и стала хозяйкой в квартире. Из крохотного комочка она превратилась в статную красивую черную пантерку, которая носится из одного конца квартиры в другой, исследовал все укромные уголки, побывала на всех шкафах. У нее очень строптивый нрав, добиться ласки от нее - подарок судьбы. Но это не помешало ей стать новым членом семьи.

Не игрушки

Зачем это все рассказываю? Может кому-то и не интересна судьба моих питомцев. Но ответственное отношение к животным надо вырабатывать в обществе. Может кого-то даже удивлю, а кого-то разозлю, или скажу ужасную банальщину, но это именно так - отношение к домашним питомцам тоже признак зрелого, здорового общества.

Когда-то наши предки забрали их из дикой среды, одомашнили, теперь мы несем за них ответственность. Чем больше в городе беспризорных собак и кошек, живущих в холоде и голоде, тем дальше мы от цивилизации.

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Конечно, есть волонтеры и просто неравнодушные люди, которые жертвуют своим личным временем, собственными доходами, чтобы облегчить участь этих несчастных существ. Надо подключаться и властям, и всем гражданам к поддержке таких энтузиастов. Нельзя выбрасывать этих невинных кошек и собак, только потому что ими вдоволь наигрались или из-за их "профнепригодности", как часто бывает с сторожевыми и легавыми псами. Будьте добрее и отзывчивее, и мир вокруг нас станет теплее и уютнее.

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