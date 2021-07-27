Китай обвиняет – и требует от Америки невозможного

"Если Соединенные Штаты не научатся жить с другими странами на равных сейчас, мы вместе с международным сообществом обязаны преподать Соединенным Штатам хороший урок в этом отношении", — так Китай приветствовал прибывшую для переговоров американскую делегацию. Да, тональность высказываний китайских руководителей становится все более жесткой — приведенные выше слова принадлежат министру иностранных дел Ван И, и сказаны они накануне визита в КНР первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, пишет Петр Акопов для РИА Новости.

Ее поездка стала первым визитом в Китай представителя новой американской администрации. До этого прошла только встреча в Анкоридже на Аляске, в ходе которой Ван И и его шеф по политбюро Ян Цзечи в резких тонах напомнили американцам о том, что с китайцами не стоит говорить с позиции силы. И вот теперь Байден отправил в Пекин Шерман — чтобы прояснить настроения китайских товарищей и выяснить перспективы встречи на высшем уровне.

Встречи, которая очень нужна американцам, ведь Байден при каждом удобном и неудобном случае рассказывает о том, как хорошо он знает Си Цзиньпина, что он провел с ним больше времени, чем кто-либо из иностранных лидеров (это, конечно, не так — ведь есть Путин, но Байден и Си действительно много часов провели в поездке по Китаю, когда оба были вице-президентами), да и вообще кому, как не Байдену, знать, как выстраивать отношения с КНР. Но для танго нужны двое — и, чтобы хотя бы продемонстрировать свое умение говорить с Си, нужен собеседник, то есть китайский председатель.

А он явно не торопится встречаться со старым знакомым — и это притом что к Дональду Трампу Си прилетел буквально через два с половиной месяца после того, как миллиардер вступил в должность. Причем Си даже пренебрег протоколом — согласно которому была американская очередь наносить визит — и отправился в неофициальную поездку во Флориду.

Но тогда китайцы не знали, чего ожидать от неожиданно взявшего Белый дом и обещавшего начать торговую войну Трампа, а уж Байдена они (и не только Си) изучили давно и хорошо. Так что ни о каком визите Си в США (а сейчас его очередь, ведь Трамп осенью 2017-го был в Пекине) сейчас не может быть и речи — а Байден в Китай просто так не поедет, да и приглашения не поступало. Остается лишь один вариант: встреча на полях какого-нибудь международного саммита.

Но в пандемийную эпоху очные саммиты стали редкостью — ближайший ожидается в конце октября в Риме. Именно на полях "Большой двадцатки" и предлагают организовать встречу американцы — и это стало главным заданием Шерман в ходе поездки в Китай. Справилась ли она с ним? Ну на саму встречу китайцы рано или поздно, конечно, согласятся — все равно Си и Байден увидятся в Риме, так что почему бы и не провести официальные переговоры? Но на пути к встрече Пекин еще потреплет Штатам нервы — это видно уже и по тону заявлений китайских переговорщиков.

Сначала, еще до приезда Шерман, Ван И заявил о необходимости преподать Штатам урок, добавив:

"Соединенные Штаты всегда хотят оказывать давление на другие страны своей мощью, полагая, что они лучше других. Однако я хотел бы четко сказать американской стороне, что ни одна страна в этом мире не превосходила других и не должна быть такой, Китай не примет ни одну страну, которая заявляет о своем превосходстве над другими".

Потом, после первого дня визита американки, официальный представитель МИД Китая сообщил, что в ходе консультаций Китай "выступил однозначно против вмешательства Соединенных Штатов во внутреннюю политику нашей страны, поскольку это подрывает национальные интересы КНР", и потребовал от Вашингтона "исправить ошибки".

Какие именно ошибки? Это объяснил заместитель министра иностранных дел Се Фэн, проводивший переговоры с Шерман, — причем объяснил прямо в ходе встречи со своей коллегой:

"Коренная причина, по которой китайско-американские отношения зашли в тупик, — в том, что некоторые в США рассматривают Китай в качестве воображаемого противника... Некоторые американские эксперты четко высказались, что США рассматривают Китай в качестве воображаемого противника, сравнивая с Японией во времена Второй мировой войны и с Советским Союзом во время холодной войны. Говоря о конфликте США с Китаем и вызовах, стоящих перед Америкой, упоминают "момент Перл-Харбора" и "момент "Спутника".

Кроме того, США пытаются смягчить недовольство своего народа относительно политических, экономических и социальных проблем внутри страны и переложить ответственность за собственные глубокие структурные противоречия на Китай посредством его демонизации.

Все правительство США мобилизовано на сдерживание Китая, как будто лишь нужно сдержать развитие КНР — и все самые сложные проблемы США будут решены, США вновь станут великими, а их гегемония может продолжаться. США приплетают Китай по всякому поводу, как будто, не будь Китая, они вообще не способны о чем-то говорить. Мы призываем США изменить подобную крайне ошибочную и крайне опасную политику в отношении Китая".

По сути, Се Фэн не просто продолжил ту жесткую линию, которую занимали на мартовских переговорах в Анкоридже Ван И и Ян Цзечи, — он пошел еще дальше. Американцам в лицо говорится о том, что они не понимают Китай и сознательно его демонизируют, хотя их собственные внутренние и внешние проблемы не связаны с китайской мощью.

И это абсолютная правда: мир по-американски рушится в первую очередь по той причине, что Штаты надорвались (и внутри, и на глобальном уровне), и лишь во вторую очередь — из-за сопротивления Китая, России и других держав (и их усилий по строительству новой системы международных отношений). Но способны ли Штаты понять это? Нет, глобалистки настроенная часть американской элиты абсолютно убеждена в своем праве и силах руководить миром.

Китай требует от Штатов отказаться от демонизации Поднебесной, от создания образа врага — но тут он требует невозможного. Вашингтон и раньше не мог жить без врага, ведь ему нужно было оправдывать свою экспансию, изображать себя не завоевателем, а освободителем и защитником. Отсюда и Перл-Хабор, после которого Штаты начали путь к мировому господству, и демонизация СССР, который не угрожал существованию Америки как государства, но мешал все тому же мировому господству. Сегодня американцам мешает Китай? Это они так говорят — на самом деле им мешают все самостоятельные державы (не только Китай и Россия, но и Иран, и Турция, и Индия, и даже изолированная КНДР), которые ставят на первое место продвижение и защиту собственных национальных интересов.

Китай, конечно, давно уже не питает никаких иллюзий относительно возможности договориться со Штатами о мирном сосуществовании — еще более десяти лет назад он отказался от лукавых предложений создать "Большую двойку". Хотя после прихода к власти Трампа были некоторые надежды на то, что в США возьмут верх сторонники отказа от глобальной экспансии и сосредоточения на укреплении национального государства, вскоре они развеялись. А при Байдене Вашингтон в открытую начал строительство антикитайской коалиции. Шансов на успех в этом предприятии у него нет, но Пекин в ответ изменил риторику, повысив пафос обличительных заявлений.

Резкость Поднебесной не означает, конечно, что отныне китайско-американская конфронтация будет только нарастать, — в ней возможны и временные затишья, и даже тактические перемирия.

Но стратегически китайцы свой выбор давно сделали: они не верят в возможность достижения прочных всеобъемлющих договоренностей с США. И в уверения о том, что Вашингтон "не хочет, чтобы жесткая и устойчивая конкуренция перерастала в конфликт". И именно из этого будут исходить. Вот еще одна цитата из Се Фэна, в которой он объясняет отношение Пекина к китайской политике Байдена.

"Трихотомия США о конкуренции, сотрудничестве и противостоянии" — это трюк для отвода глаз для оказания давления и сдерживания Китая, говорит китайский дипломат.

"Когда приходится просить Китай о помощи, то нужно сотрудничать. В сферах, в которых они обладают преимуществом, США разрывают связи, блокируют санкциями. Ради сдерживания Китая не останавливаются перед конфликтами и противостоянием. Лишь хотят решить проблемы США, лишь думают о результате, который нужен американской стороне, хотят получить выгоду в одностороннем порядке. Где такое видано в современном мире?"

Проблема американцев в том, что они все еще живут в другом мире — том, который уже не является ни современным, ни — тем более — миром будущего. Поэтому с посланцами из уже ушедшего мира по-американски невозможно найти общий язык — ни китайцам, ни русским, ни остальным обладающим суверенитетом народам и державам.

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