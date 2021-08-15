"Держать Россию в страхе": НАТО заигралась в экологию

Когда военный альянс ставит во главу угла борьбу с потеплением, у него, скорее всего, и с потеплением, и с боевой подготовкой выйдет одинаково неважно, пишет автор РИА Новости.

"Пренебрежение критическими проблемами безопасности и смещение фокуса на тему глобального изменения климата подрывают способность НАТО защищать страны-участницы; необходимо вернуться к истокам, чтобы держать Россию в страхе", — заявил старший политический аналитик по европейским делам фонда "Наследие" Кочис, пишет Максим Соколов для РИА Новости.

"После прихода Джо Байдена НАТО стала рассматривать климатические изменения в качестве величайшей угрозы, по крайней мере такой же важной, как и противостояние с Россией. Есть опасность, что США и их партнеры по альянсу практически перестанут инвестировать в развитие вооружений и техники, сделав выбор в пользу инвестиций в зеленые технологии".

Нужно держать Россию в страхе или не нужно, это дело убеждения. С точки зрения многих русских, это не нужно. С точки зрения части патриотов США (в том числе и русских), это необходимо. Точно так же можно держаться лозунга "Все на борьбу с климатом", причем "все" — это и НАТО, а можно вспомнить дедушку Крылова:

"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник".

Когда военный альянс ставит во главу угла борьбу с потеплением, у него, скорее всего, и с потеплением, и с боевой подготовкой выйдет одинаково неважно.

Бесспорно, натовские печали нам довольно чужды, хоть бы и вся боевая подготовка альянса (и без того неважная) совсем к черту пошла, — мы это мужественно переживем. Однако же аналитик из фонда "Наследие" затронул в самом деле интересную тему, касающуюся не только судьбы североатлантического альянса. А именно: планы всеобъемлющего озеленения мирового (или, по меньшей мере, западного) хозяйства касаются также и строительства вооруженных сил — или армия и флот останутся сами по себе?

Вопрос непраздный, потому что щит (а равно меч) — в экологическом отношении он довольно грязный.

Не будем упоминать вероятные последствия ядерной войны, ясно, что для климата, а также для природной чистоты тут не будет ничего хорошего.

И не будем касаться сознательного применения природоразрушающих средств в ходе войны конвенциональной — преднамеренные поджоги лесов, ядовитые агенты, распыляемые в джунглях (Agent Orange, применявшийся англосаксами в Малайе и во Вьетнаме), последствия чего были крайне губительны. Промолчим и о непреднамеренных последствиях военных действий. Например, Средняя и Нижняя Волга в 1942 году представляла собой нефтяную смесь — последствия бомбежек.

Но даже когда до войны еще не дошло и, даст бог, не дойдет, все равно понятия "войны моторов" никто не отменял. Военная техника отличается высокой энерговооруженностью, причем автономной энерговооруженностью, поскольку вести боевые действия предполагается везде: по лесам, по сопкам, по воде, а не только там, где установлены розетки с зеленым электричеством. А более высокого КПД, причем автономного, чем у грязных-прегрязных углеводородов, не придумано.

Всякие разговоры о чистой военной технике опровергаются вопросом "Вам ехать (то есть исполнять боевой приказ) или шашечки?" И война — дело грязное не только в моральном и прочем фигуральном смысле, но и в смысле сугубо экологическом. Причем не только война, но и армия, готовая к войне. Маневры, боевая учеба — все это ужасно с точки зрения зеленой идеологии. Отчасти еще можно сократить в мирное время объем военных загрязнений окружающей среды, но когда суровый час борьбы настанет и нас в атаку родина пошлет, всем будет не до экологии.

В принципе ответ на все эти соображения может быть очень простой. "Нам действительно важнее шашечки, причем зеленые, а если военное строительство и шашечки несовместимы, значит, ну его к лешему, это военное строительство". Пацифизм — лучшая природоохрана, перекуем мечи на ветряки.

Правда, здесь есть та проблема, что Софочка завсегда согласна, но надо еще уговорить принца Уэльского, который в генеральском звании. Тут все генералы, хоть натовские, хоть русские, хоть китайские, проявят редкостную солидарность.

Единственный (хотя тоже, скорее всего, лишь теоретический) способ — это так запугать всех, чтобы публика и слышать не хотела ни о каком военном строительстве. Недавний доклад ООН о проблемах климата рисует такие ужасные перспективы, причем скорые: нынешняя атмосфера сравнивается с атмосферой архейской эры (два миллиарда лет тому назад), что достаточно устрашенный человек скажет: "Какая еще армия, когда Земля на глазах превращается в Венеру?" И всех военных на перековку.

Когда в ход идут доводы про архейскую эру, это примерно как старинный рецепт примирения противоречий между державами: если Земля подвергнется нашествию инопланетян, разногласия между СССР и США исчезнут сами собой. То же и с ужасным климатом.

Но пока столь панических настроений нет, скорее всего, подготовка к зеленому миру будет сама по себе, а боевая и политическая подготовка — сама по себе. И военные с экологами будут усердно не замечать друг друга.

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