Ужасы на сон грядущий: очень беспокоит климат

Как глобальное изменение климата отражается на Абхазии и какой вклад в решение проблемы может внести каждый человек, рассуждает колумнист Sputnik.

Алексей Ломия, Sputnik

Недели две назад вернулся с дачи. Усталый и довольный. Усталый от бесконечной суеты и забот по дому, огороду, довольный от общения с ласковым морем.

Поужинал, плюхнулся на диван и тут же уснул. Проснулся уже далеко за полночь. Надо было чем-то себя занять. Полистал каналы и нашел блокбастер с громким названием. Решил, что это самое то, что может меня утомить, чтобы вновь потянуло ко сну.

Оказалось, что фильм этот я уже смотрел когда-то, но вот вспомнить, стоит ли его смотреть еще раз, не смог. Решил начать просмотр, а там как получится. В итоге затянуло.

Сюжет фантастический. О том, как рано или поздно человек своей деятельностью доводит планету до катастрофических изменений климата. Начинается сверхбуря, которая сменяется обледенением огромной части планеты, гибелью животных, птиц и людей, короче, апокалипсис. Неожиданно для себя я очень проникся живописно снятым и с умопомрачительными спецэффектами фильмом-катастрофой, что потом еще долго ворочался прежде чем уснуть.

На свежую голову

Наутро, при первой возможности, засел перед ноутбуком и стал читать, смотреть все, что так или иначе связано с этой темой.

Благо возможностей в мировой паутине предостаточно, чтобы при определенной целеустремленности и усидчивости найти массу интересных точек зрения на тему изменения климата, опасного влияния человеческой деятельности на атмосферу, всеобщего потепления, и к каким катастрофическим последствиям это может привести.

Как всерьез не воспринять информацию, когда смотришь снимки Гренландии, сделанные из космоса, где отчетливо видишь, что многовековой ледяной покров медленно, но верно тает.

Что откололась льдина массой пять миллиардов тонн и дрейфует навстречу теплому Гольфстриму. Авторитетные ученые высчитали, что если она до конца растает, то уровень мирового океана повысится на 20-30 сантиметров. И ведь это не предел.

Недобрые мысли овладели мной. Чтобы хоть как-то отвлечься, вышел к морю. Эта мощная стихия всегда благотворно влияла на мою психику.

Величие водного простора, красота, непередаваемые краски однозначно должны были стабилизировать состояние, вывести из панических настроений. И тут на горизонте, вдалеке, увидел два мощных смерча. Два красивых столба, как ноги исполина, который сидит в свинцовых тучах и решил окунуть пятки. Зрелище фантастическое! Это продолжалось недолго, но успело всколыхнуть память. Ведь никогда раньше такого я в Абхазии не наблюдал. Ливни, грозы, гигантские волны, все видел. Но не смерчи.

Легче не стало

А теперь вместе проанализируем. Не слишком ли часто случаются катаклизмы? Сколько раз за этот год были ураганные ветры, сильные и затяжные ливни, наводнения, лесные пожары? Они и раньше были. Но не так часто и не такие мощные.

Что-то не так с нашей планетой, климат точно изменился. И многолетние наблюдения ученых-климатологов явственно говорят нам о том, что варварское, потребительское отношение к природе, безудержная добыча полезных ископаемых, индустриализация неизбежно приведут человечество к необратимым последствиям. К таким, что будет стоять вопрос - быть цивилизации или нет.

И маленькую Абхазию это не обойдет стороной. Элементарно, стоит внимательно изучить топографическую карту нашей страны, поймешь сразу, что больше половины нашей территории окажется под водой, если уровень океана поднимется хотя бы на три-четыре метра. А если еще больше?

Сделать хоть что-то

Больше чем уверен, что у многих вызовет улыбку моя впечатлительность. Другие могут сказать, что, может, я и прав, но чем мы можем помешать этим необратимым процессам?

Согласен, масштабы и возможности Абхазии настолько ничтожно малы, что мы вряд ли можем повлиять на какие-то процессы в мире. Но если каждый из нас посадит хотя бы десять деревьев, это будет правильный, посильный вклад в предотвращение глобального потепления планеты. Хотя бы это под силу любому из нас. Пусть хоть в чем-то мы станем примером для подражания для остального мира.

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