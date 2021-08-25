"Величайшее поражение": НАТО хоронит себя

Провал на афганском направлении срикошетил по всем военным союзам США. Что уж говорить про несчастных кандидатов в блок НАТО?

Грузин и украинцев, непонятно зачем вписавшихся за американские интересы, их хозяева просто бросили — на краю света, в предельно озлобленном окружении, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

Только на одной кабульской американской базе застряли сегодня около 400 человек, целый интернационал восточноевропейцев. Они работали на американцев по контракту, охраняли тюрьму, в которой содержались талибы. Сейчас талибы вышли на свободу, отняли у них оружие, но пока, в общем, не обижают.

Украинские наемники уже попросили российские власти прислать за ними самолет. И почему это не удивляет? Афганцев, работавших на американцев, тоже, по-видимому, предстоит спасать русским. Ну все как всегда, в общем.

Однако и с ближайшими партнерами, странами, являющимися полноправными членами НАТО, американцы обошлись не лучше. Хаос, вызванный американским бегством, привел к тому, что ни немцы, ни голландцы, ни чехи не смогли забрать своих граждан из кабульского аэропорта. Ни с кем не посоветовавшись, американцы объявили 31 августа последним днем эвакуации. А что будет дальше с нашими гражданами — задаются вопросом союзники по НАТО. Вашингтон на это не отвечает.

Неудивительно, что партнеры США начали задумываться. Стремительное бегство армии, считающейся самой сильной в мире, навело их на нехорошие подозрения. Американцы бросили в Афганистане не только людей, но и боевые самолеты, вертолеты, бронетехнику, оружие.

Все выглядит так, будто они специально оставили вооружения на сотни миллионов долларов в обмен на какие-то секретные договоренности, заключенные за спиной партнеров по НАТО. Об этом говорит невероятная скорость, с которой несколько десятков тысяч "бородачей в тапочках" овладели страной и ее столицей. Американцы могли знать об этом заранее и успеть приготовиться. А вот для их союзников по НАТО это стало неприятным сюрпризом.

На самом деле разные планы односторонних сделок с талибами прорабатывались в США давным-давно. Еще в 2010 году фонд Карнеги "За международный мир" выпустил доклад, в котором обсуждались самые разнообразные варианты примирения с боевиками — от раздела провинций между проамериканским правительством и "Талибаном"* до назначения "своего" диктатора. И все под лозунгом "Безопасность важнее демократии".

В 2018-2020 годах бывший американский посол в Афганистане Залмай Халилзад от лица администрации Трампа вел секретные переговоры с представителями "Талибана"*. Они завершились сделкой с талибами весной 2020-го. Это была чистая самодеятельность Вашингтона. Белый дом отнюдь не посвящал в свои планы европейских союзников по НАТО.

В 2021 году госсекретарь Энтони Блинкен постоянно перезванивался с властями Пакистана, а в июне шеф ЦРУ Уильям Бернс летал в Исламабад. Пакистан практически официально окормляет "Талибан"*. Всем было интересно, о чем договорился мистер Бернс с пакистанскими властями, однако содержание переговоров было засекречено.

При этом союзники все понимали и тоже вели свою игру. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался журналистам, что весь последний год пытался договориться с турецкими и итальянскими военными, чтобы оставить объединенный контингент в Афганистане. Переговоры шли втихую, разумеется. В Вашингтоне о них ничего не знали. Однако в итоге идею признали нереалистичной: слишком много было завязано на чисто американскую военную инфраструктуру.

Больше всего союзников возмущает то, что Вашингтон просто поставил их перед фактом вывода своих войск — без консультаций, без обсуждений, без какого-то минимального дипломатического политеса. Конечно, на публику приходится демонстрировать единство блока. Однако раздражение ведущих европейских политиков неудержимо прорывается наружу.

Даже в Англии, стране, оказавшейся после Brexit в полной вассальной зависимости от США, раздаются совершенно непарламентские выражения. Бывший премьер-министр Тони Блэр назвал действующего президента США "имбецилом". Действующий премьер Борис Джонсон заявил, что "с Трампом дела шли бы куда лучше, чем с сонным Джо". Потом он сказал, что никогда такого не говорил, однако фраза уже разошлась на цитаты.

Британские таблоиды публикуют утечки с самых верхов власти: английские министры считают, что Байден "совсем обезумел", когда решил вывести войска из Афганистана.

"Решение нашего великого союзника закончить миссию в Афганистане, решение, принятое практически без консультаций с союзниками, заставляет нас глубоко задуматься, — скорбно признает Тони Блэр. — <…> Вскоре мы рискуем скатиться во второй дивизион мировых держав".

Ему вторит Армин Лашет, которого Ангела Меркель прочит в новые канцлеры Германии. По его мнению, вывод войск из Афганистана "стал величайшим поражением во всей истории блока НАТО".

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Байдену и резко раскритиковал его за отказ вывозить из страны афганцев. Раздражение французского президента можно понять: американские партнеры ловко спихнули на европейцев проблему с афганскими беженцами. Десятки тысяч нелегалов в ближайшее время хлынут в ЕС и Британию, и сколько среди них будет потенциальных террористов, просто страшно задумываться. А если европейцы попытаются закрыть границы, то Вашингтон примется публично распекать их за бесчеловечность.

Американцы не просто унизили партнеров по НАТО. Они поставили европейским союзникам классическую, как говорят шахматисты, вилку. Если руководители стран ЕС не смогут вытащить своих граждан из Афганистана, волна народного возмущения вполне может смести их с высоких постов. Если европейские страны захлестнет поток афганских беженцев, ситуация будет еще хуже.

Но еще страшнее возможные перспективы. Куда собираются в следующий раз отправлять войска вашингтонские политики? Куда придется тащиться за ними европейским солдатам, где и за что умирать? В Афганистане, напомним, погибло больше трех с половиной тысяч военных блока НАТО. Зачем? Для чего они отдали свои жизни?

Главным кошмаром европейцев стала идея о том, что США потащат их воевать с Китаем. Эта авантюра грозит обернуться новой "бесконечной войной", причем счет жертв пойдет уже не на тысячи. А когда в Белом доме осознают свой проигрыш, то вовремя предадут своих партнеров и сбегут с поля боя. Кому нужен такой расклад? Даже предельно пассивные и зависимые от Вашингтона европейские элиты не могут смириться с таким политическим самоубийством.

А если в Вашингтоне решат повоевать на постсоветском пространстве? Но эта тема у натовских офицеров вызывает только унылый сарказм. "Хорошо болтать про то, как воевать с Россией. На деле у НАТО не нашлось даже несколько тысяч военнослужащих, чтобы прикрыть отступление из Афганистана", — жалуется в интервью Financial Times командир, пожелавший остаться неизвестным.

"После Афганистана с американским миром (Pax Americana) покончено — равно как и с НАТО", — пишет известный британский аналитик Саймон Тисдалл. Вместе с военным влиянием в Европе уходит и моральное: та "мягкая сила", которая обеспечивала США гегемонию в самых разных регионах планеты. Поражение в Афганистане стало прологом к переосмыслению роли Штатов в европейской судьбе.

Когда-то блок НАТО призван был защищать Европу от пресловутой "советской угрозы". Давным-давно никакой угрозы нет. Сегодня США просто единолично пользуют блок как свой военный инструмент и обкладывают подведомственные страны налогом на его содержание. Вместо того чтобы защищать союзников, их втягивают в бессмысленные авантюры, а потом безжалостно бросают — на глазах у всего мира.

Украинцам и грузинам, упорно желающим погибать ради членства в НАТО, самое время, как выразился Тони Блэр, "глубоко задуматься". Особенно тем, кто застрял в Кабуле. Времени у них вагон — знай размышляй о судьбах мира и поджидай русский самолет. Авось он вывезет.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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