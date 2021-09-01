"Еды на Рождество будет мало": в бывшей империи назревает революция

Был когда-то такой термин "колбасная эмиграция". Сегодня события складываются так странно, что впору ждать разворота тренда, пишет автор РИА Новости.

Кажется, западным партнерам пора ехать в Россию — за колбасой и прочей едой, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.

Крупнейшие английские супермаркеты только что предупредили покупателей, что дефицит продуктов нарастает и деликатесов на Рождество не будет.

Перебои с поставками молока, красного мяса, курятины, кофе, словно цунами, накрывают одну за другой европейские страны и США. Из продажи исчезает то одно, то другое. Потом появляется вновь — с фантастическим совершенно ценником.

Газеты публикуют фотографии пустых полок в супермаркетах. Профессиональные выживальщики злорадствуют: "Мы же говорили!" Интеллектуальные издания учат читателей выращивать зелень на подоконниках и закатывать помидоры на зиму. В трендах у калифорнийских хипстеров походы в лес за грибами-ягодами (foraging) и добывание еды из мусорных ящиков — фриганизм.

Прогрессивные издания, буревестники "великой перезагрузки", без устали объясняют, что так и надо. Есть вообще нужно поменьше. Еда, в сущности, очень вредна для здоровья. Особенно мясо, молоко, сыр, творог, шоколад, кофе, выпечка. То ли дело мясо из сои! Жареные кузнечики, фарш из червей, молоко из мух.

Все это плавно и незаметно подводит западного потребителя к неизбежности роста цен на еду. Он, собственно, уже начался. Печальный парадокс, однако, заключается в том, что никаких реальных предпосылок для него не существует. Никогда еще человечество не кормило себя так дешево и так успешно.

Даже в прошлом году, во время локдаунов, цены на рис, пшеницу, кукурузу не росли. Все продукты питания дешевели. Осенью этого года Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ожидает рекордный урожай зерновых во всем мире. И тем не менее еда дорожает просто пугающими темпами.

Дефицит продуктов на Западе носит все приметы рукотворного кризиса. Возьмем, например, перебои с поставками мяса в США весной прошлого года. Они были связаны с тем, что власти в срочном порядке отправили по домам весь персонал мясоперерабатывающих заводов. Якобы там бушевал коронавирус. Фермеры были вынуждены массово забивать скот и уничтожать птиц.

Мясные отделы в супермаркетах опустели.

Сейчас абсолютно по тем же лекалам организуется продуктовый дефицит в Великобритании. Пустые полки, очереди в кассу, скудные продуктовые наборы для голодающих и бессмертное "по две штуки в одни руки" — происходящее на острове живо напоминает советский дефицит образца 1990 года.

С весны прошлого года в супермаркетах крупнейших сетей страны можно было купить не больше трех упаковок яиц, муки, макарон, памперсов, туалетной бумаги. Сейчас ограничения постепенно снимают, но мука в Tesco, например, по-прежнему продается в количестве не больше трех пакетов.

Бизнес-аналитики предлагают какие-то сложные объяснения происходящего типа "дизруптивного воздействия пандемии на логистические цепочки". В переводе на русский "дизруптивный" значит "разрывающий". Но рушит логистику не столько пандемия, сколько сами же власти.

Например, в Англии работает мобильное приложение Test and Trace. Закачав его на мобильник, человек получает уведомления о контактах с людьми, у которых был выявлен коронавирус.

Получив такое уведомление, он обязан десять дней просидеть дома. Понятно, что бизнесменам или самозанятым такое приложение невыгодно, они его даже не скачивают. Но если работодатель все это дело вынужден оплачивать, то люди с радостью уходят на самоизоляцию — кто же откажется от десятидневного отпуска?

Поэтому английские порты, грузоперевозки, супермаркеты сталкиваются с огромным дефицитом кадров. В конце июля на работу не выходило около 1,7 миллиона англичан. В стране банально некому перевозить, отгружать, раскладывать по полкам, продавать товары. Отсюда и пустые отделы в магазинах.

Похожая история и в США. Сидеть на коронавирусных пособиях зачастую становится выгоднее, чем тяжело работать за относительно небольшую зарплату. Как результат, страдают грузоперевозки, складское хранение, ретейл.

Этим летом вновь пошли перебои с мясом — теперь их списывают на кибератаки, а кибератаки — на пресловутых "русских хакеров". Сдались же им американские мясохладобойни. Наверное, стейками будут выкуп брать.

Бессмысленность этих оправданий лишний раз демонстрирует рукотворный характер кризиса. "Америка столкнулась с дефицитом всего и вся — от салата до полупроводников — и конца этому не видно" — так описывают ситуацию местные эксперты.

Людям с советским опытом этот конец прекрасно виден и хорошо знаком. После года-двух страданий дефицит прекратится как по мановению волшебной палочки. Товары вернутся на полки. "Сто сортов колбасы" в витринах вновь начнут радовать глаз потребителя. Вот только ценники на них будут в разы выше.

Что характерно, интернет-торговля по всему миру работает без перебоев. Это у ретейлеров, еле выживших во время локдаунов, бизнес дышит на ладан. Кто пойдет в супермаркет, где половина полок пустует? А у интернет-гигантов прибыль и капитализация растут как на дрожжах.

Все прямо по Клаусу Швабу, апологету "Великой перезагрузки": цифровые корпорации оказывают дизруптивное (разрушительное) воздействие на традиционный бизнес. Разоряют его, попросту говоря. Такова логика современного капитализма: пожрав страны третьего мира, корпорации начали выжигать конкурентов уже в собственных странах. А оплачивать весь этот банкет предстоит потребителям.

Целенаправленное разрушение глобальной логистики выгодно не только американским корпорациям, но и американскому правительству. Искусственный дефицит, рост цен на продовольствие, голодные бунты — все это классические инструменты по созданию "контролируемого хаоса" в разных странах.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS), практически открыто обслуживающий Министерство обороны США, раскрывает нам перспективу: "Массы городской бедноты, оставшейся без работы во время пандемии, <…> с наибольшей вероятностью устроят бунты и протестные выступления из-за роста цен на еду. <…> Именно эти группы населения выходили на улицы более чем в 40 странах в 2007-2008 годах и добились свержения правительств как минимум в двух государствах".

Согласитесь, это вполне бьется с главной целью "великой перезагрузки". Если ее авторы хотят сносить национальные правительства, то что же может быть лучше для этого, чем искусственный дефицит и рост цен?

Нам в России все это отлично знакомо. Февральская революция произошла как раз из-за спланированного дефицита продуктов в Петрограде. Если американские партнеры делают искусственный рост цен оружием в гибридной войне, к этому стоит отнестись со всей серьезностью. Странно звучит, но ценник на курицу вполне способен стать вопросом национальной безопасности.

Если же статус главной житницы мира и импортозамещение в продуктовой сфере что-то значат, то вскоре все флаги в гости будут к нам — как ни странно, за колбасой. За мясом и за молочкой. За мороженым и за вареньем. Все это уже распробовали в Китае, авось и до западных партнеров дойдет помаленьку. "Колбасная эмиграция" в Россию — милое дело.

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