Мифы и правда о сентябрьском наступлении на Сухум

Алексей Ломия, Sputnik

Вот и 28-я годовщина начала победного наступления абхазских войск на Сухум в 1993 году. Уже набила оскомину привычка прогрузинских СМИ именно в это время вбрасывать массу похожей на правду, а чаще всего просто лживой информации о том, как "десятки тысяч вооруженных до зубов боевиков напали на мирный Сухум, нарушив все договоренности о перемирии".

При этом все публикации смачно сдабриваются рассказами "очевидцев", что в рядах наступающих в основном были регулярные российские войска и банды наемников с Северного Кавказа. То бишь самих абхазов практически не было, они якобы выжидали, когда им расчистят дорогу.

Неуместное снисхождение

Первое время я с улыбкой читал эти фантазии. Я, как очевидец и участник всех этих событий, который прошел их от нижнего гумистинского моста до государственной границы на Ингуре, просто поражался изысканной лжи грузинских журналистов. Всегда старался снисходительно к этому относиться, просто не реагировать. Все же предельно ясно, им стыдно, что маленький, но гордый абхазский народ переломил хребет грузинской военной машине. Как-то надо оправдаться перед остальным миром, перед детьми, перед внуками. Ведь на самом деле никакой логике, военной науке не поддается то, что тогда произошло.

Очень хочется им заретушировать эту часть своей истории, найти хоть немного правдоподобные объяснения тому, что огромная по нашим масштабам боевая группировка оккупационных войск после двухнедельного сопротивления позорно бежала из Абхазии, бросив невероятное количество трофейной техники, вооружения и боеприпасов. Но, как показывает время, отдавать информационное поле на откуп этим фантазерам чревато последствиями.

Они настолько часто и изощренно преподносят в нужном для себя свете те события, что не то что несведущий, а иногда даже и осведомленные о тех событиях люди могут усомниться в том подвиге, который совершили простые ополченцы. Такие вбросы девальвируют братскую помощь народов Кавказа и юга России. Поэтому считаю правильным доводить до читателя другую информацию, пусть даже черно-белую, но истину как она есть.

Неисполнимые намерения

Действительно, в ходе успешного июльского наступления на Сухум, когда Абхазской армии удалось провести ряд маневров и атак, в результате которых удалось захватить все господствующие высоты над столицей, в Сочи состоялась трехсторонняя встреча.

Представители Грузии и Абхазии заключили соглашение о перемирии. Гарантом выступала Россия. Не буду влезать в детали, но самым важным в этом документе было то, что боевые действия должны быть прекращены, и в столицу Абхазии возвращаются законные органы власти. Грузинская армия обязана была выйти из Абхазии, а все добровольцы должны были вернуться по домам. Более того, наш сухумский батальон стали готовить к этому событию, даже особую форму выдали.

По договоренности в Сухуме восстанавливалась вся вертикаль власти, а мы были как бы гарантом их безопасного функционирования. И если первая часть соглашения обеими сторонами выполнялась: начался отвод тяжелого вооружения и техники от линии соприкосновения, добровольческие отряды возвращались на родину, то вторая, как и предполагалось, никак - грузинская сторона всячески блокировала возврат в Сухум законных властей. От простого игнорирования взятых обязательств до проведения провокационного митинга в оккупированном Сухуме, где жители части Абхазии, контролируемой оккупационными войсками, высказали недовольство соглашением и призвали ни в коем случае не пропускать ни одного абхаза через Гумисту.

Линия обороны

Стало совершенно очевидно, что грузинская сторона не собирается исполнять соглашение и старается заморозить конфликт на тех позициях, которые были на тот момент. Такое естественно не устраивало абхазскую сторону. Инициатива в ходе самих боевых действий была полностью на нашей стороне. Контроль над столицей был тотальный, так как все стратегические высоты были за нами. За месяц с лишним после июльского наступления мы успели восстановить боеспособность практически всех подразделений. Нужен был последний рывок для долгожданного освобождения столицы, и мы его сделали.

Что касается мифа о "безоружных мирных жителях Сухума", то и тут фантазеры оконфузились. Приведу маленькие примеры и факты, которые наблюдал лично. По замыслу нашего командования, в первую очередь партизаны на Восточном фронте вышли к республиканской трассе и наглухо закрыли ее до воссоединения двух фронтов. Таким образом, столица оказалась в кольце. Тогда откуда у "мирных защитников" взялся танк, который прямой наводкой утюжил нас из Нового района? У кого в гараже забыли БМП, которую мы встретили в районе Учхоза? Я уже не говорю о гаубицах и минометах, которые круглосуточно обстреливали наши позиции. И противостояли нам регулярные грузинские войска, достаточно хорошо экипированные. Бои были контактные, мы видели друг друга, перекрикивались в паузах между перестрелками. Уверен, что они не все погибли. Найдите их и пообщайтесь с ними. Может, они вам расскажут правду.

Вот что-что, а фальсифицировать историю, ее главные моменты наши восточные соседи научились чуть ли не лучше всех на постсоветском пространстве. Им в этом благоволил и покровительствовал сам Сталин. Тех, кто пытался говорить правду, планомерно уничтожал Берия. Ложь стала одним из главных инструментов переписывания истории Грузии. И надо выстраивать очень серьезную просветительскую, образовательную, информационную "линию обороны", чтобы противостоять этому.

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