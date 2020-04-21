Обезвредить вирус: российские военные начнут обработку объектов в Абхазии

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота прибыли в Абхазию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса 18 апреля.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Специалисты Черноморского флота совместно с Минобороны Абхазии и санитарно-эпидемиологической службой республики 22 апреля приступят к дезинфекционным мероприятиям. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Кабинета министров Абхазии.

Мероприятия по дезинфекции будут проходить на объектах Министерства обороны республики, а также в местах массового скопления. Работы начнутся 22 апреля с Центрального военного госпиталя Минобороны в Гулрыпше, затем обработка пройдет на местном рынке.

"Потом мы согласуем с главными санитарными врачами районов те объекты, которые посещают граждане. Естественно, этот план мы предоставим Министерству обороны Абхазии", - рассказал о планах главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Работы по дезинфекции объектов будут проходить под контролем главных санитарных врачей районов, отметила она.

"Я хочу сказать спасибо Российской Федерации за то, что она оказала нам такую помощь. Действительно, Абхазия не обладает такой техникой и специалистами, которые могут быстро и профессионально провести эту работу. Это такая же помощь, которую Россия оказывает в Сербии, Италии, Испании", - отметила она.

Россия направила в Абхазию специалистов Черноморского флота в ответ на соответствующее обращение и.о. президента республики Валерия Бганба в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 13 апреля.

В нем абхазская сторона, в частности, просила оказать содействие "в дезинфекционной обработке учреждений здравоохранения, улиц и дорог с помощью специальной техники и обученного персонала Министерства обороны Российской Федерации.

Спецтехника и специалисты Черноморского флота дислоцированы на территории военной базы Минобороны России в Гудауте.

21 апреля и.о. президента, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба встретился с представителями посольства России в Абхазии и военной базы Минобороны России, расположенной в Гудауте. В ходе встречи обсуждался вопрос представления российской стороны технической помощи для проведения санитарных мероприятий.

Валерий Бганба отметил, что с учетом того, что возобновлена работа некоторых предприятий и продовольственных рынков содействие российской стороны в реализации дезинфекционных мероприятий пришлось кстати.

Власти Абхазии решили не продлевать режим чрезвычайного положения в стране, который действовал с 28 марта по 20 апреля.

При этом ряд мер по борьбе с коронавирусом был продлен до 1 мая и до 4 мая. С 20 апреля продовольственным рынкам разрешено возобновить работу, согласно графикам, которые установят главы районов.

В стране на сегодняшний день зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

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