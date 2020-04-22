Более ста граждан вернулись в Абхазию за последние пять дней

Согласно распоряжению и.о. президента страны Валерия Бганба, с 17 апреля все граждане, прибывающие в Абхазию, на которых не распространяются исключения, в обязательном порядке должны быть изолированы в сухумской гостинице "Айтар".

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Сто тридцать один гражданин Абхазии пересек государственную границу по реке Псоу с 17 по 21 апреля, сообщили в СГБ республики в среду 22 апреля.

Как рассказал министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия на пресс-конференции в Сухуме, большая часть граждан страны, прибывших в республику из-за границы, соблюдают карантин.

"Количество граждан, пересекающих границу, минимальное. Ведется их четкий контроль. Вся информация передается в региональные и республиканскую санитарно-эпидемиологические службы, а также в МВД, которое соответственно ведет контроль на местах силами участковых. В большей степени режим самоизоляции соблюдается, но не всегда. Такие факты тоже имеются, но тем не менее СЭС их отслеживает, они постоянно находятся на связи. Кроме того, у нас есть горячая линия, куда граждане могут позвонить и задать вопросы", - сказал Цахнакия.

Министр уточнил, что меры по обязательной изоляции граждан страны, которые вернулись в Абхазию с 17 апреля, применяются в тех случаях, когда у них нет возможности уйти на самоизоляцию в течение 14 дней в домашних условиях. Объектом обязательного карантина выбрана сухумская гостиница "Айтар", отметил Цахнакия.

По информации, предоставленной руководством Службы государственной безопасности, с 17 по 21 апреля государственную границу по реке Псоу всего пересекли 486 человек. Из них 131 – это граждане Абхазии, 160 – грузоперевозчики и 195 военнослужащих Российской Федерации.

В дирекции гостиницы "Айтар" сообщили, что на сегодняшний день там на изоляции находятся четверо медиков Гудаутской районной больницы, которые были туда помещены после сдачи смены.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик обещала прокомментировать работу СЭС по контролю граждан, прибывших в Абхазию с 17 апреля, и их обязательному карантину, в четверг 23 апреля.

В пресс-службе МВД Абхазии уточнили, что участковые уполномоченные милиции осуществляют контроль за соблюдением режима самоизоляции для вновь прибывших граждан, а сотрудники милиции оказывают содействие в доставке изолированным гражданам продуктов питания и медикаментов.

После введения режима чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в Абхазии подготовили более 400 мест в гостиницах и пансионатах для изоляции граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

До 1 мая государственная граница полностью закрыта для всех категорий граждан за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в республике, Объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, машинистов грузовых поездов, граждан Абхазии, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников), новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними, провоза тел умерших граждан республики и сопровождающих их лиц.

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