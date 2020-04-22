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Граница по реке Псоу

Более ста граждан вернулись в Абхазию за последние пять дней

© Sputnik / Илона Хварцкия
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200422/1029955630/Bolee-sta-grazhdan-vernulis-v-Abkhaziyu-za-poslednie-pyat-dney.html

Согласно распоряжению и.о. президента страны Валерия Бганба, с 17 апреля все граждане, прибывающие в Абхазию, на которых не распространяются исключения, в обязательном порядке должны быть изолированы в сухумской гостинице "Айтар".

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Сто тридцать один гражданин Абхазии пересек государственную границу по реке Псоу с 17 по 21 апреля, сообщили в СГБ республики в среду 22 апреля.

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Как рассказал министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия на пресс-конференции в Сухуме, большая часть граждан страны, прибывших в республику из-за границы, соблюдают карантин.

"Количество граждан, пересекающих границу, минимальное. Ведется их четкий контроль. Вся информация передается в региональные и республиканскую санитарно-эпидемиологические службы, а также в МВД, которое соответственно ведет контроль на местах силами участковых. В большей степени режим самоизоляции соблюдается, но не всегда. Такие факты тоже имеются, но тем не менее СЭС их отслеживает, они постоянно находятся на связи. Кроме того, у нас есть горячая линия, куда граждане могут позвонить и задать вопросы", - сказал Цахнакия.  

Министр уточнил, что меры по обязательной изоляции граждан страны, которые вернулись в Абхазию с 17 апреля, применяются в тех случаях, когда у них нет возможности уйти на самоизоляцию в течение 14 дней в домашних условиях. Объектом обязательного карантина выбрана сухумская гостиница "Айтар", отметил Цахнакия.

По информации, предоставленной руководством Службы государственной безопасности, с 17 по 21 апреля государственную границу по реке Псоу всего пересекли 486 человек. Из них 131 – это граждане Абхазии, 160 – грузоперевозчики и 195 военнослужащих Российской Федерации.

В дирекции гостиницы "Айтар" сообщили, что на сегодняшний день там на изоляции находятся четверо медиков Гудаутской районной больницы, которые были туда помещены после сдачи смены.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик обещала прокомментировать работу СЭС по контролю граждан, прибывших в Абхазию с 17 апреля, и их обязательному карантину, в четверг 23 апреля.

В пресс-службе МВД Абхазии уточнили, что участковые уполномоченные милиции осуществляют контроль за соблюдением режима самоизоляции для вновь прибывших граждан, а сотрудники милиции оказывают содействие в доставке изолированным гражданам продуктов питания и медикаментов.

После введения режима чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в Абхазии подготовили более 400 мест в гостиницах и пансионатах для изоляции граждан, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

До 1 мая государственная граница полностью закрыта для всех категорий граждан за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в республике, Объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, машинистов грузовых поездов, граждан Абхазии, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников), новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними, провоза тел умерших граждан республики и сопровождающих их лиц.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (385)


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