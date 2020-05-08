Кровати и матрасы: в медучреждения Абхазии поступила новая гуманитарная партия

Новая партия гуманитарного груза была закуплена на средства, собранные движением "Мы-Вместе".

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Крупная партия гуманитарного груза поступила в Гудаутскую центральную районную больницу и инфекционную больницу города Сухум, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Поставка включает в себя специализированные функциональные кровати и медицинские матрасы различной модификации, прикроватные тумбы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла и полотенца, а также специальные средства связи для врачей с пациентами в палатах.

Гуманитарный груз был закуплен специалистами Министерства здравоохранения Абхазии на средства движения предпринимателей Абхазии "Мы-Вместе". Груз приобретен на общую сумму в 1 386 750 рублей.

В Гудаутскую ЦРБ и инфекционную больницу города Сухум доставлен гуманитарный груз, закупленный на средства движения «Мы вместе». © Foto / Минздрав Абхазии

В Гудаутскую ЦРБ и инфекционную больницу города Сухум доставлен гуманитарный груз, закупленный на средства движения «Мы вместе». © Foto / Минздрав Абхазии

В Гудаутскую ЦРБ и инфекционную больницу города Сухум доставлен гуманитарный груз, закупленный на средства движения «Мы вместе». © Foto / Минздрав Абхазии

В Гудаутскую ЦРБ и инфекционную больницу города Сухум доставлен гуманитарный груз, закупленный на средства движения «Мы вместе». © Foto / Минздрав Абхазии 1 / 4 © Foto / Минздрав Абхазии В Гудаутскую ЦРБ и инфекционную больницу города Сухум доставлен гуманитарный груз, закупленный на средства движения «Мы вместе».

26 марта предприниматели республики встретились с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба. Они обсудили вопросы, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в Абхазии. Затем инициативная группа предпринимателей создала платформу "Мы - Вместе", на которой можно узнать все детали для перевода денежных средств на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Абхазии коронавирус был диагностирован у троих человек. Двое пациентов выздоровели после лечения в Гудаутской больнице, одна женщина, 1925 года рождения, скончалась.

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