В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с пандемией.

Зафиксировано 94 летальных исхода, полностью за сутки в России выздоровели 5495 человек.

Всего на сегодняшний день в России 221 344 выявленных случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

В Краснодарском крае на 10 мая было зафиксировано 1929 человек с диагнозом коронавирус, из них 106 детей.

В Абхазии на сегодняшний день подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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