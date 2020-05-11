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В России за сутки выявлено 11 656 новых случаев коронавируса

© Sputnik / Илья Питалев
Коронавирус -2020
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (620)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200511/1030103188/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-11-656-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Отмечается, что 46,5% выявленных пациентов не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с пандемией.

Зафиксировано 94 летальных исхода, полностью за сутки в России выздоровели 5495 человек.

Всего на сегодняшний день в России 221 344 выявленных случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

В Краснодарском крае на 10 мая было зафиксировано 1929 человек с диагнозом коронавирус, из них 106 детей.

В Абхазии на сегодняшний день подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (620)


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