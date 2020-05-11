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В России заканчивается период нерабочих дней с 12 мая

© Sputnik / Владимир Астапкович
Коронавирус -2020
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (620)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200511/1030104043/V-Rossii-zakanchivaetsya-period-nerabochikh-dney-s-12-maya.html

Указом от 2 апреля президент России Владимир Путин установил с 4 по 30 апреля включительно нерабочие дни с сохранением зарплаты, позже он продлил режим самоизоляции до 11 мая.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил в ходе своего обращения к нации, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается. 

"С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что все массовые мероприятия в России по-прежнему запрещены.

Ранее Путин сделал ряд поручений:

  • Кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, обеспечиваюзий восстановление экономики;

  • Кабмину и рабочей группе Госсовета к 12 мая поручено подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса;

  • Минздраву совместно с Роспотребнадзором до 15 мая после мониторинга ситуации с коронавирусом скорректировать меры по борьбе с заболеванием.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (620)


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