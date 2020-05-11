В России заканчивается период нерабочих дней с 12 мая

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин объявил в ходе своего обращения к нации, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.
"С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что все массовые мероприятия в России по-прежнему запрещены.
Ранее Путин сделал ряд поручений:
- Кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, обеспечиваюзий восстановление экономики;
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Кабмину и рабочей группе Госсовета к 12 мая поручено подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса;
- Минздраву совместно с Роспотребнадзором до 15 мая после мониторинга ситуации с коронавирусом скорректировать меры по борьбе с заболеванием.
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