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Путин поручил разработать общенациональный план по восстановлению экономики

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (620)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200511/1030103470/Putin-poruchil-razrabotat-obschenatsionalnyy-plan-po-vosstanovleniyu-ekonomiki.html

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание, где рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней в России в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление экономики. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

© Sputnik / Илья Питалев
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"Правительству РФ разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

Кабмину и рабочей группе Госсовета к 12 мая поручено подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса. После 12 мая соответствующие рекомендации должны разрабатываться ежемесячно. 

Президент России также поручил до 15 мая Минздраву совместно с Роспотребнадзором после мониторинга ситуации с коронавирусом скорректировать меры по борьбе с заболеванием.

Помимо прочего, согласно поручению, необходимо скорректировать "плановые задания субъектам РФ в части, касающейся развертывания дополнительного специализированного коечного фонда для лечения больных такой инфекцией".

После 15 мая соответствующие доклады должны предоставляться еженедельно. 

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (620)


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