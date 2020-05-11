Путин поручил разработать общенациональный план по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание, где рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней в России в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до 1 июня разработать общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление экономики. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству РФ разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

Кабмину и рабочей группе Госсовета к 12 мая поручено подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса. После 12 мая соответствующие рекомендации должны разрабатываться ежемесячно.

Президент России также поручил до 15 мая Минздраву совместно с Роспотребнадзором после мониторинга ситуации с коронавирусом скорректировать меры по борьбе с заболеванием.

Помимо прочего, согласно поручению, необходимо скорректировать "плановые задания субъектам РФ в части, касающейся развертывания дополнительного специализированного коечного фонда для лечения больных такой инфекцией".

После 15 мая соответствующие доклады должны предоставляться еженедельно.

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