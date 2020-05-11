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Ограничительные меры по борьбе с COVID-19 в Абхазии могут быть смягчены

© Sputnik
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (438)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200511/1030104746/Ogranichitelnye-mery-po-borbe-s-COVID-19-v-Abkhazii-mogut-byt-smyagcheny.html

В Абхазии до 15 мая действует ряд ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с участием вице-премьеров, глав ведомств здравоохранения и сферы санитарного контроля, на котором обсуждалась возможность принятия решения о смягчении ограничительных мер против COVID-19 внутри страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Часть ограничительных мер в Абхазии продлили до 15 мая

Соответствующие предложения будут рассмотрены на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, которое планируется провести 14 мая.

Премьер-министр обсудил с присутствующими текущую ситуацию с коронавирусом в республике, результаты действующих карантинных мер, организацию изоляции студентов, прибывших из России и находящихся на карантине, материально-техническое и медикаментозное обеспечения Гудаутской больницы.

На совещании также обсуждались состояние экономики в условиях действия ограничительных мер и приоритеты бюджетной политики.

Глава правительства Абхазии отметил, что при формировании расходов бюджетных средств приоритетным направлением необходимо считать социальную сферу. 

"Сейчас, когда мы вынуждены управлять бюджетом в "ручном режиме", важно правильно расставить приоритеты. Минфин пересмотрит структуру запланированных расходов в различных областях, средства в первую очередь будут переориентированы на начисление заработных плат медикам, начисление социальных выплат и пенсий в районах", - сказал Анкваб.

© Foto / Кабинет министров Республики Абхазия
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с участием вице-премьеров, глав ведомств здравоохранения и сферы санитарного контроля.

В Абхазии на сегодняшний день подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (438)


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