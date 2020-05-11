МИД Абхазии: выезжающие на лечение в Россию должны предоставить пакет документов

Сопровождать из Абхазии на регулярное лечение в Россию граждан может не более одного человека.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Граждане, нуждающиеся в регулярном медицинском лечении на территории России, должны предоставить в МИД Абхазии пакет документов до 18:00 12 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане, планирующие выезд для прохождения регулярного лечения, должны предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Республики Абхазия;

паспорт гражданина Российской Федерации;

документ подтверждающий прохождение регулярного лечения в медицинском учреждении.

При этом в ведомстве подчеркивают необходимость быть в масках и в перчатках при подаче документов.

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Граница Абхазии закрыта до 15 мая для всех категорий граждан за исключением:

работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;

водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;

машинистов грузовых поездов;

граждан Республики Абхазия, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними;

провоза тел умерших граждан Республики Абхазия и сопровождающих их лиц (близких родственников);

граждан Абхазии или граждан с видом жительства в Абхазии, которые находились в России не более 90 дней.

В Абхазии на сегодняшний день подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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