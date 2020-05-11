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МИД Абхазии: выезжающие на лечение в Россию должны предоставить пакет документов

© Sputnik Томас Тхайцук
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (438)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200511/1030104072/MID-Abkhazii-vyezzhayuschie-na-lechenie-v-Rossiyu-dolzhny-predostavit-paket-dokumentov.html

Сопровождать из Абхазии на регулярное лечение в Россию граждан может не более одного человека.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Граждане, нуждающиеся в регулярном медицинском лечении на территории России, должны предоставить в МИД Абхазии пакет документов до 18:00 12 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Граждане, планирующие выезд для прохождения регулярного лечения, должны предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина Республики Абхазия;
  • паспорт гражданина Российской Федерации;
  • документ подтверждающий прохождение регулярного лечения в медицинском учреждении.

При этом в ведомстве подчеркивают необходимость быть в масках и в перчатках при подаче документов. 

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Граница Абхазии закрыта до 15 мая для всех категорий граждан за исключением:

  • работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
  • водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
  • машинистов грузовых поездов;
  • граждан Республики Абхазия, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, при условии их обязательной самоизоляции и соответствующего медицинского наблюдения за ними;
  • провоза тел умерших граждан Республики Абхазия и сопровождающих их лиц (близких родственников);
  • граждан Абхазии или граждан с видом жительства в Абхазии, которые находились в России не более 90 дней.

В Абхазии на сегодняшний день подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (438)


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