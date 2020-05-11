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Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Абхазии

© Sputnik / Евгений Биятов
Коронавирус -2020
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200511/1030106463/Esche-odin-sluchay-zabolevaniya-koronavirusom-vyyavlen-v-Abkhazii.html

За прошедшие сутки, по данным оперштаба, тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 17 человек.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвержден еще у одного человека, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

Инфицированный будет направлен в Гудаутскую центральную районную больницу. Всего на 11 мая в республике семь пациентов с диагнозом COVID-19.

В ЦРБ Гудауты в настоящее время проходят лечение шесть человек, у которых ранее был выявлен коронавирус.

У двоих из них односторонняя пневмония без дыхательной недостаточности. Остальные четверо чувствуют себя хорошо без клинических проявлений болезни. Общее состояние всех пациентов удовлетворительное. 

Восьмого мая коронавирус был зафиксирован у четверых студентов, приехавших из России в Абхазию и размещенные на обязательном карантине в гостинице "Айтар" в Сухуме. На следующий день диагноз подтвердился еще у двух.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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