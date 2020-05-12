Говорить о победе над COVID-19 еще рано: откровения абхазского инфекциониста из Москвы

В очагах распространения коронавируса оказались и абхазские врачи. Молодой инфекционист Мадина Квициния спасает жизни в Москве. В интервью Sputnik девушка рассказала, почему она обижается на соотечественников и как ей работается в эпицентре пандемии.

Врач-инфекционист Мадина Квициния уже два года работает во второй инфекционной больнице Москвы в отделении "Особо опасные инфекции". Врачи этого отделения не понаслышке знают, что такое корь, ветрянка, холера и чума. О коронавирусах девушка слышала из уст профессоров во время учебы, но впервые столкнуться с новым видом вируса ей пришлось в марте, когда в больницу стали поступать первые пациенты с подозрением на вирус - люди, которые приехали в Россию из Италии, где на тот момент пандемия уже бушевала.

Асмат Цвижба, Sputnik

Все устали, но хаоса нет

У российских "итальянцев", по словам Мадины, ярко выраженных симптомов не было. Но уже в скором времени появились первые пациенты с высокой температурой, потерей обоняния и одышкой.

"Мой первый пациент был взрослый мужчина, который находился в зоне риска, у него были сопутствующие заболевания и избыточная масса тела. Эти больные могут себя чувствовать отлично, но состояние резко ухудшается, появляется пневмония, дыхательная недостаточность. В первую очередь всех больных с тяжелой формой болезни укладывают на живот в течение четырех часов, чтобы была разгрузка для легких", - рассказала она.

По словам врача, сейчас в отделении 80 процентов больных - это пациенты с коронавирусом или пневмонией. Несмотря на большой поток людей, Мадина уверяет, что хаоса в больнице и среди персонала нет. Она отметила, что помогают коллеги из Китая, которые ежедневно поставляют новую информацию о регламенте лечения больных пандемией.

"Специфического лечения нет, но, если появляется пневмония, есть регламентированное лечение - нужно назначать два антибиотика в комбинации и противовирусный препарат и делать контрольные анализы. Ежедневно мы выписываем очень много людей с положительной динамикой. Они отправляются на самоизоляцию, если у них есть такая возможность в течение 14 дней. Потому что вирус до конца не изучен, и мы не знаем, как он поведет себя после выписки. Также в Москве есть обсервационные центры, где больные могут изолироваться после выписки", - отметила она.

Больше всего пациентов Мадина принимала в середине марта, среди них было немало тяжелобольных. По ее словам, не было дня, когда врачи отказывали кому-то в приеме или не успевали принимать больных. Однажды дежурный врач принял за ночь 30 пациентов с подозрением на коронавирус.

"Да, тяжело работать, но очень важно поддерживать друг друга. Все устали, но необходимо работать. Мы пытаемся сохранять позитивный настрой и верим в лучшее. Мне особенно сложно, потому что я нахожусь в Москве одна. Здесь есть мои родственники, но все мы соблюдаем режим самоизоляции и только созваниваемся", - сказала она.

Все, как в телевизоре

Рабочий день Мадины начинается в восемь утра с пятиминутки, после которой врачи облачаются в специальную униформу - противочумные костюмы, защитные очки, респираторы, перчатки - все так, как показывают по телевизору. В такой одежде врачам приходится работать по десять, а то и больше часов.

"Сложно в костюмах дышать, очки жутко потеют. Бывает, что даже нормально не видишь пациента. Но мы готовы работать в них и ночь, и день, главное, чтобы состояние пациентов улучшалось. Кроме осмотра пациента, нужно вести по каждому документацию, записывать в анкету, с кем он контактировал, находился ли в изоляции. Все это мы вбиваем в таблицы, которые затем мониторят", - объяснила она.

По словам Мадины, если вначале пациенты сильно паниковали, отказывались верить в то, что заражены и больны, то теперь таких людей меньше.

"Люди сейчас больше проинформированы и хотят лечиться. Палаты на двух-трех больных, и больной не может выйти. Понятно, это сложно психологически, но они молодцы, потому что одни мы не справимся. Пациенты должны четко выполнять наши указания", - отметила она.

Хочу спасать людей

Несмотря на сложную работу и риск заразиться от больных, Мадина даже не думала о том, чтобы переждать пандемию на родине. Когда-то девушка мечтала стать акушер-гинекологом, сейчас она рада, что выбрала инфекционное отделение. Родители поддержали стремление дочери, ведь для молодого врача - это не только большая ответственность, но и неоценимый опыт.

"Мне очень хотелось с этим работать. Врачи - это люди, которые спасают жизни, и им всегда этим хочется заниматься, а в условиях пандемии это желание еще больше. Мысль была, что если все-таки в Абхазии не будет хватать сил и врачей, то я обязательно налажу на работе дела и договорюсь, что мне нужно ехать домой. В другом случае я не готова уехать", - сказала она.

Несмотря на занятость, Мадина следит за событиями в Абхазии. Девушку расстраивает то, что многие все еще не верят в существование смертельного вируса и игнорируют правила самозащиты.

"Я очень переживаю за наш народ, думаю, никто не хотел бы, чтобы их родители и родные болели. Я вижу иногда в соцсетях, что многие пишут, что это бред, и меня это немного обижает, потому что лично я в отделение реанимации переводила троих больных. Очень сложно видеть глаза этих пациентов, у которых нарастает одышка. Я бы не хотела, чтобы кто-то оказался на их месте. Вирус есть, и для меня, как для врача, неважно, как он создан, важно то, что я сейчас вижу. Мне не хочется, чтобы мои соотечественники вели себя так безответственно", - сказала она.

По словам Мадины, несмотря на то, что количество больных в последние дни немного снизилось, говорить о победе над вирусом еще очень рано. Ведь даже в Москве, где ежедневно от пандемии умирают до сотни людей, многие не соблюдают режим самоизоляции и не верят в происходящее.

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