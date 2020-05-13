Число заболевших коронавирусом в Южной Осетии увеличилось до 25

В Южной Осетии на двухнедельном карантине находятся 290 граждан, в медучреждениях республики - 218, из них в районах - 73.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Южной Осетии достигло 25 человек, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анну Гаглоеву.

Отмечается, что за прошедшие сутки в республике тестирование на COVID-19 прошли 24 человека, у двоих из которых диагноз подтвердился.

Гаглоева уточнила, что оба зараженных находились на карантине, так как один из них - курсант российского вуза, недавно вернувшийся в республики, а второй - житель республики, также приехавший на родину после закрытия границы.

В Южной Осетии с 12 до 28 мая действует режим нерабочих дней с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19. Ограничительные меры в республике продлены до 31 мая.

В Абхазии на 12 мая зафиксировано десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты - студенты российских вузов, которые вернулись на родину и находились на обязательном карантине в гостинице "Айтар". Больные проходят лечение в Гудаутской центральной районной больнице.

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