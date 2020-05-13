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У троих граждан Абхазии проявились симптомы коронавируса

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (450)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200513/1030120925/U-troikh-grazhdan-Abkhazii-proyavilis-simptomy-koronavirusa-.html

Граждане, у которых может быть диагностирован коронавирус по итогам тестирования, находились на самоизоляции после возвращения на родину из России.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Бадри Есиава. У двоих граждан Абхазии, которые прибыли из Москвы, и одного, контактировавшего с ними, проявились симптомы коронавируса, но точные результаты тестов будут известны позже, сказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик на заседании оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции в среду 13 мая.

"Отец привез двух дочерей из Москвы до своего дома на машине. Они обратились в гудаутскую больницу на девятый день. У них появились первые признаки, которые можно рассматривать как коронавирусную инфекцию. Были проведены лабораторные исследования", - отметила Скорик.

На сегодняшний день 551 человек находится в Абхазии на самоизоляции в домашних условиях, которые контролируются специалистами по телефону. Более двухсот студентов российских вузов из Абхазии вернулись на родину и находятся на обязательном карантине в гостинице "Айтар".

В Абхазии на 12 мая зафиксировано десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты - студенты российских. В апреле коронавирус был диагностирован у троих граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (450)


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