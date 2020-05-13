Каникулам быть: учебный год для школьников в Абхазии завершен

Совещание премьер-министра Абхазии Александра Анкваб с членами координационного штаба по борьбе с коронавирусом по вопросам продления ограничительных мер прошло в среду 13 мая.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Учебный год считается завершенным для учеников с 1 по 10 классы, рассказал в интервью радио Sputnik исполняющий обязанности министра просвещения Абхазии Адгур Какоба.

Для учеников с 1 по 10 классы также отменены переводные экзамены, экзамены будут сдавать лишь выпускники 11 классов. А прием документов первоклассников начнется в августе.

"После окончания карантина в течение двух недель для учеников 11 классов и 12 классов вечерней школы будут проведены выпускные экзамены. Тем, кто заканчивает 9 класс, и хочет поступить в среднеобразовательные учреждения, также будет выдан аттестат. Но таких людей в этом году очень мало",- объяснил министр.

Занятия не будут возобновлены и в Абхазском государственном университете и Сухумском открытом институте. Для выпускников вузов будут проведены экзамены и защиты дипломных и квалификационных работ.

"У нас также есть списки абитуриентов, подавших заявки на поступление в российские вузы по квотам. Мы обсуждаем, как будут проходить вступительные экзамены для них. Возможно, решение о поступлении будет принято исходя из оценок в аттестате, либо по сдаче профильного экзамена. Но тут возникает вопрос о том, что у абитуриентов могут быть одинаковые баллы в аттестате. Поэтому мы будем обсуждать этот вопрос на следующей неделе",- добавил Какоба.

Какоба отметил, что работа детских садов по решению премьер-министра Абхазии Александра Анкваб приостановлена до 1 июня. В случае отмены ограничительных мер после 1 июня, они могут возобновить работу.

По словам исполняющего обязанности министра, специалисты Министерства просвещения и программисты занимаются разработкой программы для дистанционного обучения, в случае необходимости его введения в начале нового учебного года.

"Я не считаю, что это полноценная форма образования, заменяющая традиционную, но в сложившейся ситуации дистанционное обучение станет возможным вариантом. По мнению наших специалистов, обязательно необходимо наверстать программу. Возможно, мы также используем каникулы или в течение нескольких месяцев добавим обучение в субботу. Но пока что это только обсуждения, точного такого указа нет. Мы будем обсуждать и обдумывать этот вариант", - добавил он.

Также Какоба отметил, что на совещании с представителями координационного штаба по защите населения от коронавируса премьер-министр Абхазии заявил о том, что заработная плата в первую очередь должна быть выплачена учителям и врачам.

В Абхазии на 13 марта зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусом.

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