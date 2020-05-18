Маршрутные такси начнут работу в Сухуме с 19 мая

И. о. главы администрации Сухума Беслан Эшба в понедельник 18 мая провел совещание по исполнению распоряжения президента, направленного на борьбу с распространением коронавируса в Абхазии.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Маршрутные такси начнут работать в Сухуме с соблюдением всех санитарных мер с 19 мая, об этом на совещании с и.о. главы столичной администрации сообщил начальник отдела транспорта, управления экономики и муниципального имущества Темур Абгадж.

Как отметила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева, в столице планово проводятся мероприятия по дезинфекции объектов и транспорта.

"Сегодня продолжатся контрольно-инспекционные мероприятия. Будем применять как штрафные санкции, так и выносить постановления о закрытии объектов, которые не выполняют требований распоряжения", - отметила Алла Беляева.

И.о. главы Сухума Беслан Эшба поручил руководителям управлений усилить контроль над исполнением пунктов распоряжения в медучреждениях, на объектах общепита, рынках и других общественных местах.

Он отметил, что ситуация не идет на спад, количество заболевших увеличивается, поэтому необходимо соблюдать все меры безопасности, которые прописаны в решении Координационного штаба и в распоряжении президента.

"Все, кто не соглашается с этими решениями, к ним применить административные меры реагирования", - подчеркнул Беслан Эшба.

По данным оперштаба по защите населения от коронавируса на 17 мая, в Абхазии с начала пандемии зафиксировано 20 заболевших: часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение на базе, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.

При этом главный санитарный врач республики Людмила Скорик сообщила, что с начала пандемии в стране был выявлен 21 заболевший.

В воскресенье 17 мая тестирование на коронавирус, по сообщению оперштаба, прошли 73 человека, из-за большого количества проб результаты ожидаются в понедельник 18 мая.

Читайте также: