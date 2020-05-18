Из первых уст: больной COVID-19 из Сухума рассказал о своем самочувствии

В субботу 16 мая коронавирус подтвердился у троих жителей Абхазии, двое из которых приехали в республику из Сочи 5 мая.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Мужчина приехал из России в Абхазию три месяца назад, а его супруга с дочерью вернулись на родину из Сочи 5 мая, об этом корреспонденту Sputnik рассказал сам пациент Гудаутской больницы с COVID-19.

По словам мужчины, на протяжении нескольких дней у него были симптомы простуды и температура, затем он обратился в Республиканскую больницу, не подозревая, что может быть носителем коронавируса, и связывая плохое самочувствие с хроническим заболеванием.

"В больнице послушали легкие, сказали, что они чисты и снимок сделали. Затем направили сделать тест в инфекционной больнице, он был положительный", - рассказал мужчина, который был госпитализирован в Гудаутский госпиталь.

Пациент страдает сахарным диабетом и нуждается, как он отметил, в специальном аппарате для легких, который он оставил в России.

"Границу закрыли и я остался без аппарата. Я часто болею и уже не молод. У моей дочки и жены не было никаких симптомов коронавируса до того, как я обратился в больницу", - рассказал он.

Супруга и дочь пациента также госпитализированы с диагнозом COVID-19. При этом, по словам главного терапевта Абхазии Анжелы Арчелия, и у мужчины, и у женщины диагностирована двухсторонняя пневмония, у их дочери клинических проявлений болезни нет.

Женщина с дочерью пересекли российско-абхазскую границу 5 мая.

"На границе их не проверяли, они постоянно находились дома, никуда не выходили, и никакие санитарные службы с проверкой к нам тоже не приходили", - отметил глава семейства.

Больной также рассказал, что о положительных результатах тестирования ему сообщили в устной форме, никаких документов не предоставили. Он отметил, что намерен сделать тест повторно.

"Я себя чувствую очень хорошо. Вокруг меня ходили целую ночь врачи, делали все, что необходимо. У меня тяжелое дыхание, и меня подключили к аппарату ИВЛ, но это связано с тем, что я на протяжении долгого времени оставался без своего аппарата. Моя жена и дочка ни на что не жалуются. Сказали, что у жены двухсторонняя пневмония, но никакой температуры у нее нет", - добавил он.

Мужчина также опроверг слухи о том, что часто посещал массовые мероприятия, свадьбы и похороны, и заявил, что выходил из дома только по необходимости.

Информация о том, что семья из троих человек заболела коронавирусной инфекцией, поступила от оперштаба в субботу 16 мая. На данный момент все заболевшие изолированы в Гудаутской больнице.

По информации главного терапевта республики, все врачи, контактировавшие с заболевшими, отправлены на самоизоляцию.

За весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано 20 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана и проходящий лечение на базе, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась. По данным Минздрава, 16 мая из Гудаутской больницы также был выписан один из курсантов, прибывших из России.

Читайте также: