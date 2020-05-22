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У трех абхазских курсантов подтвердился коронавирус

© Sputnik / Евгений Биятов
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (502)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200522/1030191513/U-trekh-abkhazskikh-kursantov-podtverdilsya-koronavirus.html

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 69 человек.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. У трех курсантов российских ВУЗов, которые находились на карантине в обсервационном учреждении в Сухуме, диагностирован коронавирус, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19. 

Заболевшие будут отправлены в Гудаутскую ЦРБ.

Из пансионата "Айтар" в пятницу 22 мая отпущены домой 28 человек, у которых коронавирус не подтвердился. Все они курсанты - 24 человека по линии Минобороны и четыре курсанта от Министерства внутренних дел.

По данным оперштаба, в Гудаутском госпитале лечение будут проходить 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них шестеро выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (502)


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