У трех абхазских курсантов подтвердился коронавирус

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли 69 человек.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. У трех курсантов российских ВУЗов, которые находились на карантине в обсервационном учреждении в Сухуме, диагностирован коронавирус, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Заболевшие будут отправлены в Гудаутскую ЦРБ.

Из пансионата "Айтар" в пятницу 22 мая отпущены домой 28 человек, у которых коронавирус не подтвердился. Все они курсанты - 24 человека по линии Минобороны и четыре курсанта от Министерства внутренних дел.

По данным оперштаба, в Гудаутском госпитале лечение будут проходить 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них шестеро выздоровели, и один пациент умер.

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