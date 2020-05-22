Минздрав Абхазии: эпидемиологическая ситуация в республике стабильная

За весь период пандемии на территории Республики Абхазия было зафиксировано 25 случаев коронавируса, шесть человек выздоровели, один скончался.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Абхазии стабильная, сказал министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на пресс-конференции, организованной движением "Мы – Вместе" в пятницу 22 мая.

"Хотя мы ежедневно фиксировали новые случаи коронавирусной инфекции из числа наших студентов, которые прибывали организованными группами из вузов России, все они были направлены в обсервационное учреждение для прохождение карантина. Как вы знаете, у нас выявлено 16 инфицированных курсантов. Одни уже выписаны, другие на стадии выздоровления", - отметил он.

В обсервационном учреждении проверку проходят и медицинские работники, которые непосредственно контактируют с больными.

"Медики, которые контактируют с больными, либо должны находиться в этом учреждении 14 дней, либо должны находиться на самоизоляции. Но поскольку у некоторых наших сотрудников возможности для самоизоляции нет, мы предоставили им такую возможность в условиях гостиницы "Айтар", - сообщил министр.

Республика на сегодняшний день приняла все исчерпывающие меры для борьбы с вирусом, сказал Цахнакия.

Тамаз Цахнакия заметил, что Гудаутская центральная районная больница, которая была перепрофилирована на период эпидемии, полностью обеспечена всем необходимым - средствами индивидуальной защиты, препаратами для лечения, а также необходимым оборудованием.

На сегодняшний день Гудаутская больница обеспечена всем необходимым для оказания медицинской помощи 700 тяжелобольным коронавирусной инфекцией. В инфекционном отделении, по словам министра, развернуто 40 коек.

По данным оперштаба, лечение от коронавируса в Гудаутской больнице получают 17 человек, еще трое были выписаны в четверг 21 мая.

Несмотря на то, что республика успешно борется с пандемией, расслабляться пока рано, так как распространение в мире коронавируса еще не остановилось, уверен министр здравоохранения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Всего шесть выздоровевших, один летальный исход.

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