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Граждане Абхазии смогут вернуться на родину после лечения в Грузии

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (507)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200525/1030204510/Grazhdane-Abkhazii-smogut-vernutsya-na-rodinu-posle-lecheniya-v-Gruzii.html

Граница с Грузией была закрыта 14 марта по поручению действующего тогда и.о. президента Валерия Бганба. 

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Граждане Абхазии, находившиеся на лечении в Грузии, смогут вернуться на родину с 26 мая, сообщает Гал ТВ со ссылкой на главного санитарного врача республики Людмилу Скорик. 

"Данная мера санкционирована правительством Абхазии и будет проводиться в рамках международных медико-санитарных правил 2005 года, которые действуют при карантинных и особо опасных заболеваний", - говорится в сообщении. 

Все въезжающие на территорию Абхазии граждане будут осмотрены на пропускном пункте "Ингур" медиками, которые проверят наличие или отсутствие у них симптомов инфекционного заболевания. 

Отмечается, что при себе обязательно иметь подтверждение на лабораторное обследование по коронавирусной инфекции. В случае отсутствия такой справки, у гражданина будет взят анализ для тестирования на COVID-19. 

Кроме того, все граждане, въезжающие на территорию Абхазии, обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляций, который будет отслеживаться сотрудниками СГБ, МВД и СЭС республики.

В Абхазии за весь период пандемии зафиксировано 28 случаев заражения, 14 человек выздоровели и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (507)


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