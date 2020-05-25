Граждане Абхазии смогут вернуться на родину после лечения в Грузии

Граница с Грузией была закрыта 14 марта по поручению действующего тогда и.о. президента Валерия Бганба.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Граждане Абхазии, находившиеся на лечении в Грузии, смогут вернуться на родину с 26 мая, сообщает Гал ТВ со ссылкой на главного санитарного врача республики Людмилу Скорик.

"Данная мера санкционирована правительством Абхазии и будет проводиться в рамках международных медико-санитарных правил 2005 года, которые действуют при карантинных и особо опасных заболеваний", - говорится в сообщении.

Все въезжающие на территорию Абхазии граждане будут осмотрены на пропускном пункте "Ингур" медиками, которые проверят наличие или отсутствие у них симптомов инфекционного заболевания.

Отмечается, что при себе обязательно иметь подтверждение на лабораторное обследование по коронавирусной инфекции. В случае отсутствия такой справки, у гражданина будет взят анализ для тестирования на COVID-19.

Кроме того, все граждане, въезжающие на территорию Абхазии, обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляций, который будет отслеживаться сотрудниками СГБ, МВД и СЭС республики.

В Абхазии за весь период пандемии зафиксировано 28 случаев заражения, 14 человек выздоровели и один пациент умер.

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