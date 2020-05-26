Путин: пик распространения коронавируса в России пройден

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 362 342 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в стране, по мнению специалистов, пройден, пишет РИА Новости.

Российский лидер в ходе рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу в режиме видеоконференции поблагодарил специалистов подразделений Минобороны, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, а также еще ряду стран помощь в борьбе с эпидемией COVID-19.

"Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", - заявил Путин.

За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

За сутки в России зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 12 331 человек. За весь период пандемии COVID-19 установлено 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

Читайте также: