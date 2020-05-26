В России за сутки выявлено 8915 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 362 342 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из числа вновь выявленных заболевших 41,1% не имеет клинических проявлений болезни.

За сутки в России зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 12 331 человек. За весь период пандемии COVID-19 установлено 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.

Читайте также: