В России за сутки выявлено 8915 новых случаев коронавируса

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Из числа вновь выявленных заболевших 41,1% не имеет клинических проявлений болезни.
За сутки в России зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровело 12 331 человек. За весь период пандемии COVID-19 установлено 3807 летальных исходов, выздоровело 131 129 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них пятнадцать человек выздоровели, и один пациент умер.
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