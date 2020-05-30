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Восемь курсантов выписано из Гудаутской больницы после лечения от COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (525)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200530/1030236768/Vosem-kursantov-vypisano-iz-Gudautskoy-bolnitsy-posle-lecheniya-ot-COVID-19.html

Тестирование на коронавирусную инфекцию за последние сутки прошел 51 человек, диагноз ни у одного не был подтвержден. 

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Восемь курсантов выписано из Гудаутской больницы после лечения от коронавируса, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19. 

После 14-дневного карантина из обсервационного учреждения в Сухуме было отпущено трое человек: два курсанта и один медик.

На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находится три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человека выздоровели, и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (525)


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