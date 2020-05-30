Восемь курсантов выписано из Гудаутской больницы после лечения от COVID-19

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Восемь курсантов выписано из Гудаутской больницы после лечения от коронавируса, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.
После 14-дневного карантина из обсервационного учреждения в Сухуме было отпущено трое человек: два курсанта и один медик.
На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находится три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 28 человек. Из них 23 человека выздоровели, и один пациент умер.
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