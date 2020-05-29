Жизнь с ограничениями: как прошла весна в Абхазии в "соседстве" с коронавирусом

Жители понемногу выходят из режима самоизоляции, но все еще не могут ходить в театры, посещать концерты.
В стране под запретом массовые мероприятия, свадьбы, однако открыты кафе и салоны красоты.
Власти республики продлили ограничительные меры до 15 июня.
Подробнее о том, как Абхазия живет в условиях пандемии смотрите в видео Sputnik.
Читайте также:
-
Ограничительные меры в связи с коронавирусом продлят в Абхазии
-
Квициния о ситуации на КПП "Псоу": наконец-то все службы научились взаимодействовать