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Жизнь с ограничениями: как прошла весна в Абхазии в "соседстве" с коронавирусом

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (516)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200529/1030229090/Zhizn-s-ogranicheniyami-kak-v-Abkhazii-sosedstvovali-s-koronavirusom.html

Уже больше двух месяцев в Абхазии действуют ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса.

Жители понемногу выходят из режима самоизоляции, но все еще не могут ходить в театры, посещать концерты.

В стране под запретом массовые мероприятия, свадьбы, однако открыты кафе и салоны красоты.

Власти республики продлили ограничительные меры до 15 июня.

Подробнее о том, как Абхазия живет в условиях пандемии смотрите в видео Sputnik.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (516)


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