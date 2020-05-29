Жизнь с ограничениями: как прошла весна в Абхазии в "соседстве" с коронавирусом

Уже больше двух месяцев в Абхазии действуют ограничительные меры в связи с опасностью распространения коронавируса.

Жители понемногу выходят из режима самоизоляции, но все еще не могут ходить в театры, посещать концерты.

В стране под запретом массовые мероприятия, свадьбы, однако открыты кафе и салоны красоты.

Власти республики продлили ограничительные меры до 15 июня.

Подробнее о том, как Абхазия живет в условиях пандемии смотрите в видео Sputnik.

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