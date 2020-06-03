Пока без моря: как в Сочи встречают первых туристов

С 1 июня в Сочи открылись санатории с медицинскими лицензиями, которые обязались работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

СУХУМ, 3 июн - Sputnik. Почти 600 гостей отдыхают в 20 здравницах, открытых в Сочи с 1 июня, пишет РИА Новости.

Всего в июне должны возобновить работу 79 курортных учреждений, соответствующих требованиям Роспотребнадзора.

Все санатории должны были сделать сотрудникам тесты на коронавирус, обеспечить дополнительные санитарные средства, усиленную дезинфекцию территорий. По оценкам экспертов, на все это каждому пансионату пришлось потратить порядка миллиона рублей.

Отмечается, что максимальная загрузка, которая разрешена в условиях послабления карантина, 50 процентов.

"Первого июня в Сочи приехало меньше половины туристов, купивших путевки по акциям раннего бронирования, но все началось отлично", - рассказал РИА Новости гендиректор туроператора Сергей Ромашкин.

Исполнительный директор санаторно-курортного комплекса Евгений Дворянинов сообщил, что первых гостей курорта встречал лично мэр Сочи. Он отметил, что досмотр был максимально строгий, проверяли справки об эпидокружении и отрицательном тесте на COVID-19. По словам отдыхающих, которые приехали со всей России, проверка заняла не более десяти минут.

Трансфер из аэропорта или вокзала обеспечивается санаториями.

Как отмечалось ранее, от туристов, приезжающих на отдых в Сочи, требуются: путевки, справки или заключения об отсутствии коронавируса (срок действия справки — 48 часов) и контакта с инфицированными (не менее чем за 14 дней до отъезда), справка об отсутствии контакта с больным COVID-19 должна быть как у взрослых, так и у детей. Если таких справок не будет, то туристов поместят в обсерватор.

Кому-то сбор документов ничего не стоил, в целом это обходится от 1250 до 4000 рублей.

Доступ к морю временно закрыт, пляжи не откроются как минимум до 6 июня. Зато туристам при соблюдении социальной дистанции доступно загорать у бассейна. Лежаки расставляют на должном расстоянии и дезинфицируют после каждого гостя.

Маски гостей санаториев не заставляют носить на улице, только в помещении. Когда откроются пляжи, и там можно будет находиться без масок, главное - соблюдать дистанцию.

В ресторанах соблюдается дистанция между столами в два метра, и не более одного человека за столом, исключение - семьи.

Экскурсии также пока под запретам.

На Кубани уже принимают гостей более 200 санаториев, в Крыму 40 отелей и здравниц сообщили о готовности возобновить работу.

В Абхазии ограничительные меры действуют до 15 июня, в том числе закрыта для туристов граница и запрещено бронирование и размещение в санаториях, пансионатах и отелях республики.

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