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Города мира. Сочи

Названы условия допуска туристов на курорты Краснодарского края

© Sputnik / Нина Зотина
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200526/1030212649/Nazvany-usloviya-dopuska-turistov-na-kurorty-Krasnodarskogo-kraya.html

С 1 июня в Краснодарском крае начнут работать санатории с медицинскими лицензиями, а во второй половине месяца — при благоприятной эпидемиологической ситуации — могут открыться пансионаты и отели.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Посетители санаториев Краснодарского края должны будут предъявить соответствующие разрешительные документы и после проверки они смогут отправиться на отдых, об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Отмечается, что до 6 июня на Кубани действует карантин, и все приезжающие должны направляться на самоизоляцию в обсерватор, если они не едут в один из санаториев.

В аэропорту или на вокзале приезжающих будет ожидать визуальный осмотр на выявление признаков ОРВИ.

Среди документов, которые будут обязаны предъявить гости: путевки, справки или заключения об отсутствии коронавируса (срок действия справки — 48 часов) и контакта с инфицированными (не менее чем за 14 дней до отъезда). 

Справка об отсутствии контакта с больным COVID-19 должна быть как у взрослых, так и у детей. Если таких справок не будет, то туристов поместят в обсерватор. 

Приезжающие на личном транспорте будут проходить все процедуры уже на месте, однако в ряде случаев документы и брони могут проверить на дорогах сотрудники ГИБДД.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник 25 мая призвал граждан не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная. 

Мишустин отметил, что лучше и безопаснее провести отпуск в России, с 1 июня во многих регионах возобновят работу санатории с медицинской лицензией.

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