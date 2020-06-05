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Еще 23 человека проверили на коронавирус в Абхазии

© Sputnik / Илья Наймушин
Коронавирус -2020
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (534)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/coronavirus/20200605/1030272376/Esche-23-cheloveka-proverili-na-koronavirus-v-Abkhazii.html

Тестирование на коронавирусную инфекцию не выявило новых случаев заболевания в республике за последние сутки.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 23 граждан Абхазии, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден, сообщает оперативный штаб по защите населения республики от COVID-19.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний по-прежнему составляет 35 человек. Из них семеро находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

Первые случаи COVID-19 были диагностированы в апреле у трех жителей Гагры, в мае коронавирус выявили у вернувшихся из России курсантов и нескольких жителей республики, вернувшихся из Сочи и Москвы. 

Еще семь случаев заболевания новым типом вируса были подтверждены в Абхазии 3 июня.

Во всем мире коронавирусом заразились более шести миллионов человек, в России зафиксировано более 400 тысяч случаев.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (534)


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