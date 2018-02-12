Сродни полету в космос: театр Абхазии показал "Пять вечеров" в Петербурге

В Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля проходил XIV международный театральный фестиваль "Пять вечеров", посвященный памяти драматурга Александра Володина, на закрытии которого со своим спектаклем выступила труппа Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – Sputnik, Кирилл Чулков. Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера на своих первых гастролях в Санкт-Петербурге совершил невозможное. Искушенная публика на закрытии театрального фестиваля "Пять вечеров" имени Александра Володина отметила особый "володинский дух", который коллективу из Абхазии удалось передать в спектакле, поставленном всего за один день на незнакомой сцене.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазские "Пять вечеров" удостоились приза Володинского фестиваля

Предложение принять участие в XIV Международном театральном фестивале "Пять вечеров" имени драматурга Александра Володина в Санкт-Петербурге поступило Русскому театру драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМу) в сентябре прошлого года. Директор театра Ираклий Хинтба тогда получил письмо, подписанное Народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих, режиссером, лауреатом премии "Золотая маска" Виктором Рыжковым и театральным критиком, главным редактором "Петербургского театрального журнала" Мариной Дмитревской.

© Фото: РУСДРАМ Спектакль "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге

Именно к Дмитревской, арт-директору фестиваля "Пять вечеров", весной прошлого года Ираклий Хинтба обратился с просьбой рассмотреть заявку на участие РУСДРАМа в фестивале. Предложенный директором театра спектакль был поставлен молодым режиссером из Эстонии, выпускником ГИТИСа, Антоном Киселюсом. В одном из интервью Киселюс говорил, что "заболел" драматургией Александра Володина около десяти лет назад.

С самого начала РУСДРАМ представлял "Пять вечеров" как новую вершину в своей работе. Состоявшаяся в середине апреля прошлого года премьера была заметным событием в культурной жизни Абхазии. Показ 21 сентября прошлого года при полном зале в Сухуме посетила один из организаторов фестиваля "Пять вечеров" театральный критик Оксана Кушляева. Уже на следующий день РУСДРАМ получил приглашение в Петербург.

© Фото: РУСДРАМ Спектакль "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге

Театру из Абхазии предстояло показать свое мастерство на одной площадке с коллективами известного Театра имени Вахтангова, Театра на Таганке и Московского ТЮЗа. Задача осложнялась тем, что "Пять вечеров" РУСДРАМа приходились на самый ответственный день фестиваля — на его закрытие, 99 годовщину со дня рождения драматурга, а вечером накануне зрители должны были увидеть ту же пьесу в исполнении Нанкинского театра из Китая.

Но, казалось, что все это ничуть не лишало самообладания директора театра Ираклия Хинтба, когда тот предложил в антракте или даже чуть ли не перед спектаклем провести встречу корреспондента Sputnik с режиссером.

Однако до показа беседы не получилось — уже к первому звонку оба главных героя были на сцене: Ильин сидя на стуле читал книгу, Тамара закутавшись в плед лежала в своей кровати. Занавес отсутствовал, и зрители с интересом разглядывали декорации. Последние представляли собой несколько разноуровневых площадок, соединенных лестницами. Пространство сцены символически представляло коммунальную квартиру. Забегая вперед отметим, что действие спектакля происходит не только на сцене, но и в партере прямо перед зрителями. К третьему звонку заняты были все места в зале и приставленные в центральном проходе стулья.

Хорошо знакомую пьесу зрители смотрели очень внимательно. Свои впечатления зал выразил в энергичных аплодисментах после знаменитых финальных слов главной героини: "Только бы не было войны", троекратно повторенных с таким сильным чувством, что ни на секунду не оставалось сомнения в том, что актеры и сами знают цену лишениям и человеческому горю. Часть зала с криками "Браво!" аплодировала стоя.

После спектакля слово взяли организаторы фестиваля, они подарили артистам скульптурный портрет Александра Володина, выполненный его другом Резо Габриадзе, который традиционно вручают участникам фестиваля "Пять вечеров".

Арт-директор фестиваля Марина Дмитревская рассказала, что в субботу утром 10 февраля, в день рождения Александра Володина, два автобуса поехали на Комаровское кладбище. "Был замечательный день, мы выпили водки за день рождения Александра Моисеевича, открыли его книжку, он произнес свои тосты", — сказала Дмитревская.

Директор фестиваля Виктор Рыжаков рассказал о своей уверенности в том, что на будущий год в столетний юбилей Володина 15 фестиваль "точно состоится". Рыбаков представил "покровителя и единомышленника" фестиваля — председателя комитета по культуре Ленинградской области Евгения Чайковского. Затем на сцене и в зале появились девушки с подносами, предложившие всем желающим выпить по крохотной порции водки.

Те зрители, с кем удалось поговорить в фойе после спектакля корреспонденту Sputnik, одинаково положительно отзывались о спектакле.

"Спектакль мне очень понравился. Конечно, он не такой, как были, — я очень много видела "Пять вечеров". Тем не менее, они прониклись володинским духом, этому театру это удалось — это самое главное. Потому что присутствующие люди в зале знают наизусть этот весь текст. Так что поэтому даже не обязательно следить за текстом, а важно, как они его произносят, он для них органичен или нет. Вот тут очень удалось», — рассказала зрительница, представившаяся Аллой Федоровной.

Зрительница Татьяна отметила, что в постановке абхазского театра создана "великолепная атмосфера", володинская тема конкретно прозвучала.

"В зале были даже наши дети, которые текста не знают вообще. Тем не менее, они прониклись", — отметила зрительница.

© Фото: РУСДРАМ Спектакль "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге

Директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в разговоре с корреспондентом Sputnik признался, что не ожидал столь теплой и восторженной реакции искушенной публики, и очень переживал, как петербуржцы воспримут пьесу, действие которой происходит в Ленинграде, но которую разыгрывают актеры театра из Абхазии.

"Это был первый наш выезд в Петербург, и мы закрывали фестиваль. Мы играли в день рождения Володина пьесу Володина. Для нас это сродни полету в космос. Вот мы слетали в космос сегодня и благополучно вернулись", — сказал Хинтба.

Режиссер спектакля Антон Киселюс в свою очередь добавил, что первые петербургские гастроли РУСДРАМа проходили в фестивальном формате, когда "есть сутки, чтобы сыграть спектакль и… остаться в живых". По его словам, труппа вошла в зал "Театра на Литейном" в полдень накануне спектакля. Всю ночь монтировщики ставили декорации, затем их сменили художник по свету и осветитель, и только в 11 утра, в день спектакля, на сцену пришли артисты.

"Ты пытаешься сохранить все, что там было живое, и все, что там было хорошее, по максимуму. Но это такой формат гастрольный, фестивальный. Конечно, очень много вещей, очень тонких, очень нежных, из нашего спектакля просто испарились. Потому что это поток, это механизм", — отметил Антон Киселюс.

Режиссер рассказал и об особенностях работы с абхазским театром. По его словам, во всех маленьких городах и странах чрезвычайно сложно найти специалистов, и наступает настоящая катастрофа, когда из-за каких-либо разногласий из театра уходит, к примеру, звукорежиссер. Такие обстоятельства, отметил Киселюс, заставляют всю труппу искать компромиссы.

© Фото: РУСДРАМ Спектакль "Пять вечеров" в Санкт-Петербурге

"Но это рождает сильных людей. В том числе Ираклия, в том числе всю административную группу театра, в том числе актерский состав — это люди закаленные, люди, которые готовы к таким условиям, к которым труппы большинства столичных театров не готовы", — сказал режиссер